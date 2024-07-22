Politico: ще в суботу Байден не збирався відмовлятися від виборів, але змінив думку після розмов з близькими помічниками

Двоє найближчих помічників президента аргументували йому, чому тому краще відмовитися від виборів.

Президент США Джо Байден передумав брати участь у виборах президента після розмов зі своїми двома найближчими радниками: Стівом Річетті та Майком Донілоном. Обидва в п'ятницю та суботу приїхали до оселі Байдена в штаті Делавер, де той відбуває ізоляцію через зараження ковідом, пише Politico.

За даними журналістів, які поговорили з п'ятьма обізнаними з ситуацією співрозмовниками, в суботу вдень Байден говорив, що кампанія йде "повним ходом", і навіть найближче його оточення говорило про рішучість балотуватися. Але ближче до вечора він змінив думку після розмов із двома найближчими помічниками.

Кардинальна зміна думки в президента Сполучених Штатів відбулася у зв'язку з почутою інформацією. Помічники висловили нові занепокоєння законодавців та розповіли про значне сповільнення процесу збору коштів на кампанію. Також вони надали дані власного опитування, які свідчать про відсутність у Байдена шансів перемогти.

Уранці неділі – дня, коли він оголосив про відмову від виборів, в оселі президента залишалися лише його дружина Джилл і двоє інших помічників: заступник керівника апарату Енні Томасіні та помічник першої леді Ентоні Бернал.

О 13:45 Байден оголосив своє рішення вийти з кампанії дещо більшій групі найближчих помічників. Він прочитав їм свого листа та подякував за службу. Через хвилину, перш ніж будь-хто інший міг дізнатися про це, Байден опублікував історичний лист зі свого облікового запису в X.

Заява різко змінила наратив навколо Байдена: його власна партія, після трьох тижнів приватного висміювання, "обсипала його любов’ю" та вихваляла самовіддане рішення.

Журналісти вважають, що причиною відмови від участі в виборах стала не втома Байдена від членів його партії, які перестали в нього вірити, а визнання, що перемогти йому не вдасться. За даними закритого опитування, проведеного партією, Байден відставав у шести ключових штатах та навіть у Нью-Мексико та Вірджинії, де демократи сподівалися легко здобути перемогу.

Це, а також усвідомлення відсутності підтримки та готовності до публічного тиску навіть серед давніх колег Байдена з Сенату, могли підштовхнути рішення. Один із законодавців повідомив, що в понеділок та вівторок принаймні пів дюжини демократів у Палаті представників і Сенаті планували закликати Байдена залишити виборчу кампанію.

Раптове рішення дало можливість президенту справити враження, що вибір зроблено на його власних умовах. За даними журналістів, це було дуже важливим для Джилл Байден, яка наполягала, щоб гідність її чоловіка була збережена.