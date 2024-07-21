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Нетаньягу зустрінеться з Байденом у Вашингтоні до засідання Конгресу

Поїздка до США стане першим для ізраїльського прем'єра політичним візитом за межами країни з початку війни у Смузі Гази.

Нетаньягу зустрінеться з Байденом у Вашингтоні до засідання Конгресу
Президент США Джо Байден і прем’єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, жовтень 2023 року
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні у вівторок ‒ за день до виступу ізраїльського політика на спільному засіданні Конгресу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на офіс Нетаньягу.

Порядок денний враховує одужання американського лідера від коронавірусу після того, як він дав позитивний результат на вірус 17 липня. Відтоді Байден перебуває на самоізоляції вдома в Делавері.

Нетаньягу вирушить у Сполучені Штати. Це перша поїздка ізраїльського прем'єра за межі країни з початку війни у Смузі Гази торік у жовтні.

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Вчора Білий дім повідомив, що симптоми Байдена, які включають “загальне нездужання”, а також кашель і нежить, “продовжують поступово покращуватися”.

Зусилля, спрямовані на припинення дев’ятимісячної війни Ізраїлю з ХАМАС, ймовірно, стануть головним пунктом порядку денного візиту Нетаньяху.

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що багатомісячні зусилля під керівництвом США щодо укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу близькі до успіху, але попередив, що ще є деякі складні питання, які необхідно вирішити.
  • Тиждень тому Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія рішуче налаштована домогтися "повної перемоги" в анклаві.
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