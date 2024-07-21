Нетаньягу зустрінеться з Байденом у Вашингтоні до засідання Конгресу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні у вівторок ‒ за день до виступу ізраїльського політика на спільному засіданні Конгресу.
Про це пише Bloomberg з посиланням на офіс Нетаньягу.
Порядок денний враховує одужання американського лідера від коронавірусу після того, як він дав позитивний результат на вірус 17 липня. Відтоді Байден перебуває на самоізоляції вдома в Делавері.
Нетаньягу вирушить у Сполучені Штати. Це перша поїздка ізраїльського прем'єра за межі країни з початку війни у Смузі Гази торік у жовтні.
Вчора Білий дім повідомив, що симптоми Байдена, які включають “загальне нездужання”, а також кашель і нежить, “продовжують поступово покращуватися”.
Зусилля, спрямовані на припинення дев’ятимісячної війни Ізраїлю з ХАМАС, ймовірно, стануть головним пунктом порядку денного візиту Нетаньяху.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що багатомісячні зусилля під керівництвом США щодо укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу близькі до успіху, але попередив, що ще є деякі складні питання, які необхідно вирішити.
- Тиждень тому Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія рішуче налаштована домогтися "повної перемоги" в анклаві.