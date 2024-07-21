Нетаньягу зустрінеться з Байденом у Вашингтоні до засідання Конгресу

Поїздка до США стане першим для ізраїльського прем'єра політичним візитом за межами країни з початку війни у Смузі Гази.

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, жовтень 2023 року

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні у вівторок ‒ за день до виступу ізраїльського політика на спільному засіданні Конгресу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на офіс Нетаньягу.

Порядок денний враховує одужання американського лідера від коронавірусу після того, як він дав позитивний результат на вірус 17 липня. Відтоді Байден перебуває на самоізоляції вдома в Делавері.

Нетаньягу вирушить у Сполучені Штати. Це перша поїздка ізраїльського прем'єра за межі країни з початку війни у Смузі Гази торік у жовтні.

Вчора Білий дім повідомив, що симптоми Байдена, які включають “загальне нездужання”, а також кашель і нежить, “продовжують поступово покращуватися”.

Зусилля, спрямовані на припинення дев’ятимісячної війни Ізраїлю з ХАМАС, ймовірно, стануть головним пунктом порядку денного візиту Нетаньяху.