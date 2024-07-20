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NBC: подружжя Клінтонів приватно підтримало рішення Байдена продовжити участь у президентських виборах

Клінтони також активно заохочували донорів залишитися з Байденом.

NBC: подружжя Клінтонів приватно підтримало рішення Байдена продовжити участь у президентських виборах
Білл та Гілларі Клінтон
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Білл Клінтон і колишній держсекретар Гілларі Клінтон приватно підтримали рішення чинного президента США Джо Байдена залишитися у президентських перегонах, повідомляє NBC News із посиланням на джерела.  

За даними видання, Клінтони також активно заохочували донорів залишитися з Байденом.

Обидва джерела використовували слово «з повагою», щоб описати позицію Клінтонів щодо зобов’язань Байдена продовжувати свою кампанію з переобрання, про що сам президент публічно заявив останніми днями.

За лаштунками Клінтони підтримували зв’язок із Білим домом і запропонували свою посильну допомогу.

  • Нещодавно видання Reuters повідомило, що штаб Байдена не виконує план збору пожертв у липні навіть на 50%. Великі донори не хочуть давати гроші на тлі протистояння щодо майбутнього чинного президента.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що рішення про відмову Байдена від переобрання вже ухвалене, але демократи шукають спосіб оголосити його з мінімальними втратами.
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