NBC: подружжя Клінтонів приватно підтримало рішення Байдена продовжити участь у президентських виборах

Колишній президент Білл Клінтон і колишній держсекретар Гілларі Клінтон приватно підтримали рішення чинного президента США Джо Байдена залишитися у президентських перегонах, повідомляє NBC News із посиланням на джерела.
За даними видання, Клінтони також активно заохочували донорів залишитися з Байденом.
Обидва джерела використовували слово «з повагою», щоб описати позицію Клінтонів щодо зобов’язань Байдена продовжувати свою кампанію з переобрання, про що сам президент публічно заявив останніми днями.
За лаштунками Клінтони підтримували зв’язок із Білим домом і запропонували свою посильну допомогу.
- Нещодавно видання Reuters повідомило, що штаб Байдена не виконує план збору пожертв у липні навіть на 50%. Великі донори не хочуть давати гроші на тлі протистояння щодо майбутнього чинного президента.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що рішення про відмову Байдена від переобрання вже ухвалене, але демократи шукають спосіб оголосити його з мінімальними втратами.