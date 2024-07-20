NBC: подружжя Клінтонів приватно підтримало рішення Байдена продовжити участь у президентських виборах

Клінтони також активно заохочували донорів залишитися з Байденом.

Колишній президент Білл Клінтон і колишній держсекретар Гілларі Клінтон приватно підтримали рішення чинного президента США Джо Байдена залишитися у президентських перегонах, повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

За даними видання, Клінтони також активно заохочували донорів залишитися з Байденом.

Обидва джерела використовували слово «з повагою», щоб описати позицію Клінтонів щодо зобов’язань Байдена продовжувати свою кампанію з переобрання, про що сам президент публічно заявив останніми днями.

За лаштунками Клінтони підтримували зв’язок із Білим домом і запропонували свою посильну допомогу.