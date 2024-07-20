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Японія допомагатиме відновлювати Харківщину

Країна-партнер долучається до відновлення зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Японія допомагатиме відновлювати Харківщину
Зустріч Олексія Кулеби із Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою.
Фото: Офіс президента

Відбулася зустріч заступника керівника Офісу президента України Олексія Кулеби із Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента, Олексій Кулеба подякував послу за його позицію та постійну допомогу з боку Японії.

"Зараз країна-партнер долучається до відновлення зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури. Надважливо, що увага японських партнерів зосереджена на Харківщині. Це регіон, який щодня під обстрілами. Ворог систематично бʼє по критичній інфраструктурі області. І нам потрібно разом, обʼєднуючи зусилля, підготуватися до опалювального сезону", – зазначив Олексій Кулеба.

Кунінорі Мацуда засудив атаки Росії на об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема нещодавній удар по дитячій лікарні «Охматдит», і висловив солідарність та підтримку Україні.

Окремо під час зустрічі обговорили реформування децентралізації в Україні.

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