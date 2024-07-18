Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози

Однак нардепи не поспішають змінювати закон та стверджують, що знайшли “шпарину” в законодавстві — для відставки прем'єра та голосування за новий склад уряду “пакетом”.

Як і не обговорювали на фракції “Слуга народу” в середу, 17 липня. Утім, “слуги” прогнозують, що наступного тижня перезавантаження уряду таки може відбутися. Щоправда, для чистоти рішення необхідне внесення змін до ст. 10 закону про воєнний стан, яка забороняє відставку уряду під час дії ВС — так пропонує спікер Руслан Стефанчук.

Вже кілька тижнів у парламенті обговорюють можливу відставку прем'єра Дениса Шмигаля , що, згідно з Конституцією, спричинить відставку уряду. Президент Володимир Зеленський після повернення зі Штатів на питання LB.ua не дав чіткої відповіді щодо таких планів. На засіданні малої фракції “Слуги народу” 15 липня під його головуванням кадрові питання не розглядалися.

Кадрова пауза у три місяці

Кадрові перестановки в уряді розпочалися ще весною. 9 травня парламент звільнив віцепрем'єра та міністра розвитку громад та інфраструктури Олександра Кубракова. “Слуги” також анонсували рішення розділити міністерство, яке він очолював, на два: регіонів та інфраструктури.

Фото: Пресслужба Мінінфраструктури Глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков

Того ж дня у відставку за власною заявою також міністра агрополітики Миколу Сольського після оголошення йому підозри у незаконному заволодінні землею.

Співрозмовники LB.ua тоді ж анонсували звільнення віцепрем'єрки та очільниці міністерства реінтеграції Ірини Верещук. Хоча у коментарі LB.ua вона запевнила, що “вперше про це чує”. Народні депутати своєю чергою говорили про “велику активність Верещук, аби звільнення не відбулося”.

У президентській фракції також припускали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи, який, за словами депутатів, нібито “давно втомився та сам хоче піти”. Щоправда, джерела в оточенні Малюськи такі плани не підтвердили.

Також депутати говорили про необхідність голосування за призначення очільників трьох вакантних міністерств: ветеранів, культури, молоді та спорту, якими тривалий час керують тимчасові виконувачі обов`язків.

Однак Офіс президента, який залишається єдиним центром ухвалення рішень, взяв паузу до кінця липня. Як зазначали наші співрозмовники — через брак охочих очолити міністерства. До того ж, на призначення голосів самих лише “слуг народу” не вистачає, тож довелося б торгуватися з іншими групами.

Фото: kmu.gov.ua Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолює засідання кабміну

Врешті позаминулого тижня розмови про кадрові перестановки пожвавилися. Понад те, заговорили про “втому президента” від самого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За яким має піти й увесь чинний склад уряду. Оскільки стаття 115 розділу VI Конституції України передбачає саме таку процедуру, коли йде голова уряду, то це автоматично передбачає звільнення усіх міністрів.

Будь-які значущі причини для звільнення голови уряду при цьому відсутні, кажуть співрозмовники у фракції “слуг”.

“Тим паче, що “палити” нового прем'єра напередодні підвищення податків, акцизів та ще більших проблем з електроенергією — дивно з політичної точки зору. Бо все це можна повісити на чинного голову уряду, а потім вже відправити у відставку”, — розповідав один з депутатів.

Але Денис Шмигаль, за словами наближених до президента осіб, почав викликати не просто втому, а роздратування.

Замінити прем'єра можуть першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко. “Вона є наближеною до голови Офісу Андрія Єрмака”, — пояснив такий вибір один із впливових “слуг”.

Фото: slovoidilo.ua Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко

Також серед претендентів називали ексглаву Мінрегіону, голову правління “Нафтогазу” Олексія Чернишова. Проте після розслідування колег з “УП” про його стосунки з директором НАБУ Семеном Кривоносом це питання зняли.

В очікуванні на президента

Минулого тижня народні депутати очікували на повернення Володимира Зеленського зі США. У понеділок, 15 липня, на пресконференції президент не дав прямої відповіді на запитання LB.ua, чи має він намір ініціювати віставку Дениса Шмигаля.

“Чи можуть бути зміни в уряді? Напевне, можуть бути. Займаємось цим процесом... Ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. Шмигаль — один із важливих людей у нашому уряді, він прем'єр-міністр, авжеж, з ним також проговорюю деякі речі”, — сказав Зеленський.

При цьому президент зазначив, що на початку його каденції йому часто закидали те, що міністри дуже часто міняються, а зараз, що дуже довго працюють.

Після цього в ОП під головуванням Зеленського відбулося засідання малої фракції (керівництва парламенту, фракції “Слуга народ” та голів парламентських комітетів від “слуг”).

За її підсумками один з учасників наради розповів LB.ua, що цього тижня кадрових питань не буде.

Фото: ОПУ

Ще один з голів парламентського комітету взагалі додав, що “по кадрах нічого не було”.

“Судячи з усього поки пакет рішень не готовий. Та й засідання великої фракції (весь склад) ніхто не анонсує. Враховуючи, що у нас і наступний тиждень пленарний, то, думаю, скоріше, що кадрові питання будуть наступного тижня”, — спрогнозував ще один співрозмовник у “Слузі народу”.

Після засідання малої фракції, вже у вівторок, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у відповідь LB.ua підтвердив, що “остаточного рішення щодо кадрових питань немає”.

Водночас він озвучив сподівання, що найближчим часом фракція “Слуга народу” подасть пропозиції щодо незаповнених міністерських вакансій, адже ситуація, коли шість з двадцяти двох відомств не мають очільників — ненормальна.

Треба міняти закон про воєнний стан, але є “шпарина”

Водночас голова Ради Стефанчук наголосив, що стаття 10 закону “Про правовий режим воєнного стану” забороняє припинення повноважень уряду під час дії ВС. Тому, на його думку, для кадрових ротацій в уряді необхідно внести зміни до закону про ВС.

Голова економічного комітету Дмитро Наталуха у спілкуванні з LB.ua додав, що взагалі не бачить підстав для звільнення Дениса Шмигаля. І про плани міняти закон та конкретну дату засідання фракції теж поки невідомо.

Фото: facebook/Дмитро Наталуха Дмитро Наталуха (ліворуч)

Заступник голови податкового комітету, представник “Голосу”, Ярослав Железняк також зауважив, що без зміни ст. 10 закону про ВС відставка усього уряду та призначення нового може мати негативні наслідки. Зокрема, це поставить під сумнів легітимність нового уряду, що точно спробує використати пропаганда ворога.

Втім, на думку Железняка, це не зупинить плани більшості вже наступного тижня поміняти Кабмін. “Це на 95% відбудеться”, — припустив він.

Важливо, як каже один із впливових “Слуг народу”, що у президентській фракції знайшли “шпарину”, аби не міняти закон про ВС.

“У разі добровільної заяви Шмигаля піти за власним бажанням ми не зможемо йому відмовити. Цим і пояснимо голосування”, — розповів він.

Інший нардеп з фракції припустив, що “все ж без зміни закону відставка та призначення не будуть повністю “білими”.

Цікаво, що опитані LB.ua нардепи від “Слуги” слабо розуміють доцільність ротації Шмигаля на Свириденко.

“Шмигаль нічого поганого не зробив. Тому більшість задає питання: на хіба? Шило на мило”, — розвів LB.ua одного з комітетів.

Натомість інший впливовий член партії влади заперечує: “Шмигаль не зробив нічого поганого, але й хорошого теж не зробив. Треба нова кров, нове обличчя”.

Ще один голова комітету, який часто перебуває у закордонних відрядженнях, стверджує, “що цього хочуть міжнародні партнери”.

“Хочуть змін. Правда, назвати Свириденко новим обличчям — якось не комільфо. Бо вона дуже активно комунікує з західними партнерами”, — додав він.

Фото: Олег Переверзєв Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України

“Нехай Свириденко на сантиметр ближче до ОП. Але ж це нічого не дасть. Утім, ситуація така, що наступної осені після скасування ВС нас очікують вибори. Тому до них ще буде купа перетрубацій. Не лише кадрових”, — упевнений ще один парламентар.

Загалом у фракції все ще немає остаточного плану. “Поки немає рішення. Чи точно буде відставка Шмигаля, чи просто точкові призначення в уряд — чекаємо на відмашку з ОП”, — каже наостанок співрозмовник.

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Якщо рішення про заміну уряду все ж ухвалять, то свої посади, окрім Дениса Шмигаля, ймовірно, втратять міністр юстиції Денис Малюська, міністр Кабміну Олег Немчинов, міністр соцполітики Оксана Жолнович та очільник МЗС Дмитро Кулеба. Під питанням — міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Свої посади збережуть міністр стратегічних промисловостей Олександр Камишин, освіти Оксен Лісовий, здоров`я Віктор Ляшко, фінансів Сергій Марченко, довкілля Руслан Стрілець, оборони Рустем Умєров, цифрової трансформації Михайло Федоров, реінтеграції Ірина Верещук.

Тимчасовий виконувач обов`язків Олександр Порхун стане міністром у справах ветеранів. Тарас Висоцький може очолити Мінагро. Ростислав Карандєєв — Мінкультури. Матвій Бідний — молоді та спорту. Олексій Кулеба — Мінрегіон. Керівник “Укрзалізниці” Олександр Перцовський може стати міністром інфраструктури.

“Поки так виглядає пасьянс. Але ж все може змінитися, як було не один раз”, — резюмував один з керівників фракції “слуг”.