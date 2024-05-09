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Рада звільнила Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури

Рішення підтримали 272 нардепи.

Рада звільнила Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури
Олександр Кубраков
Фото: facebook/Олександр Кубраков

Сьогодні, 9 травня, Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

“Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України”, – написав Железняк.

Він додав, що за це рішення проголосували 272 нардепи.

Крім того, Железняк повідомив, що самого віце-премʼєра не було в залі, а також у залі не було премʼєр-міністра. За його інформацією, поки невідомо, хто замінить Кубракова. Також невідомо, коли буде нове призначення. 

Раніше LB.ua повідомило, що Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні має розглянути звільнення двох урядовців – міністра агрополітики Миколи Сольського, який є підозрюваним у справі про розкрадання землі, та віцепрем'єра Олександра Кубракова, чиє міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розділять на два різні.

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