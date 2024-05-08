Головне за середу, 8 травня: обстріл Харкова, 121 бойове зіткнення, журналісти в Раді

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 121 бойове зіткнення, ворожі обстріли, продовження мобілізації та воєнного стану. Яким запам’ятається 805-й день повномасштабної війни.

Верховна Рада на засіданні 8 травня підтримала президентські укази про продовження загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів.

Про це в соцмережах повідомили народні депутати. За продовження воєнного стану віддали голоси 339 депутатів, за продовження мобілізації – 336, написав нардеп Олексій Гончаренко.

Продовження термінів мобілізації і воєнного стану відбувається регулярно після початку повномасштабної війни з Росією – сьогодні це зробили вже 11-ий раз. Однак це перше таке голосування після ухвалення мобілізаційного законопроєкту, що незабаром набуде чинності.

Про те, що зміниться, можна прочитати в серії публікацій на LB.ua:

Верховна Рада дозволила мобілізуватися деяким категоріям ув'язнених. Дозвіл не стосується засуджених за умисне вбивство двох і більше людей, зґвалтування і злочини проти основ національної безпеки.

За законопроєкт №11079-1 у другому читанні проголосували 279 нардепів.

Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років.

Одна з авторок законопроєкту Олена Шуляк повідомила, що звільнені злочинці служитимуть в спеціальних підрозділах.

Ув'язнені за які злочини не можуть бути мобілізовані – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 121 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 59 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 травня – в нашій новині.

Російська армія вдень 8 травня вдарила по Харкову. Пошкоджено територію школи.

За оновленими даними, поранені семеро, зокрема діти, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи. Є дані про двох постраждалих дітей – хлопчики 13 і 15 років", – повідомив Синєгубов.

Окрім того, поранень зазнав хлопчик 12 років, про це голова ОВА повідомив о 13:54.

За словами Терехова, стан однієї дитини важкий. О 14:09 Синєгубов навів оновлені дані: крім дітей, поранені і двоє дорослих. Це чоловік 55 років і жінка 80 років.

Станом на 17:22 кількість поранених зросла до семи. Постраждали 8-річна дівчинка та троє юнаків 14, 14 та 15 років. Двоє хлопців у важкому стані, один хлопець та дівчинка – у середньому. Вони ушпиталені.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук дозволив відновити допуск журналістів до парламенту, припинений від початку повномасштабної війни. Він підписав відповідне розпорядження, повідомили у ВР.

Тепер медіа зможуть висвітлювати діяльність Верховної Ради безпосередньо з її будівлі. Однак перебувати в парламенті одночасно зможуть не більше 30 кореспондентів – це пояснили кількістю місць в укритті.

"Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це – спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо", – запевнили в парламенті.

Поетеса Ліна Костенко і колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримали звання “Почесний громадянин Києва”, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням “Почесний громадянин Києва” двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців”, – Ліну Костенко та Валерія Залужного”, – повідомив мер.

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