9 травня Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України.
Тексту указу оприлюднили на сайті глави держави.
"Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йдеться у документі.
Зеленський призначив Рудя на цю посаду ще у жовтні 2019 року. Перед цим Рудь працював в Інституті УДО.
Хто такий Сергій Рудь
- Рудь - уродженець Хмельниччини. Починав службу на посадах осіб офіцерського складу спеціальних аеромобільних підрозділів Прикордонних військ України.
- У 2002–2006 роках проходив військову службу на посадах осіб офіцерського складу підрозділів охорони органів державної влади України в УДО.
- Опісля була військова служба на посадах осіб офіцерського складу в Департаменті роботи з особовим складом УДО, на керівних посадах Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також у Департаменті особистої охорони УДО.
- З травня по жовтень 2019 року Рудь був заступником начальника Служби безпеки Президента України УДО.