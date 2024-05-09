Цю посаду з 2019 року обіймав Сергій Рудь.

9 травня Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України.

Тексту указу оприлюднили на сайті глави держави.

"Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йдеться у документі.

Зеленський призначив Рудя на цю посаду ще у жовтні 2019 року. Перед цим Рудь працював в Інституті УДО.

Хто такий Сергій Рудь