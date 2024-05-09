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Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони

Цю посаду з 2019 року обіймав Сергій Рудь.

Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

9 травня Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України.

Тексту указу оприлюднили на сайті глави держави.

"Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йдеться у документі.

Зеленський призначив Рудя на цю посаду ще у жовтні 2019 року. Перед цим Рудь працював в Інституті УДО.

Хто такий Сергій Рудь

  • Рудь - уродженець Хмельниччини. Починав службу на посадах осіб офіцерського складу спеціальних аеромобільних підрозділів Прикордонних військ України.
  • У 2002–2006 роках проходив військову службу на посадах осіб офіцерського складу підрозділів охорони органів державної влади України в УДО.
  • Опісля була  військова служба на посадах осіб офіцерського складу в Департаменті роботи з особовим складом УДО, на керівних посадах Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також у Департаменті особистої охорони УДО.
  • З травня по жовтень 2019 року Рудь був заступником начальника Служби безпеки Президента України УДО.
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