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МВС Росії прибрало інформацію про розшук Зеленського і Порошенка

Картки прибрали після того, як її виявили російські медійники. 

МВС Росії прибрало інформацію про розшук Зеленського і Порошенка
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президента Володимира Зеленського та експрезидента Петра Порошенка російське МВС більше не розшукує.

Як інформують російські ЗМІ, із сайту зникли картки про розшук українських політиків невдовзі після того, як 4 травня їх виявили російські медіапрацівники з пропагандистського держінформагентства.

Як раніше з'ясувала «Медіазона», обох президентів України подала у розшук чергова частина МВС Росії в окупованій Донецькій області – її номер було вказано у контактній інформації. Сталося це не пізніше 22 лютого, але картки розшуку помітили лише на початку травня.

Раніше міністерство закордонних справ України назвало оголошення у розшук Зеленського і Порошенка "свідченням відчаю".

"Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги", ‒ підкреслило українське відомство.

Натомість українське МЗС пригадало Кремлю ордер на арешт диктатора Володимира Путіна, який є "цілком реальний".

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