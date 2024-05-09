МВС Росії прибрало інформацію про розшук Зеленського і Порошенка

Картки прибрали після того, як її виявили російські медійники.

Президента Володимира Зеленського та експрезидента Петра Порошенка російське МВС більше не розшукує.

Як інформують російські ЗМІ, із сайту зникли картки про розшук українських політиків невдовзі після того, як 4 травня їх виявили російські медіапрацівники з пропагандистського держінформагентства.

Як раніше з'ясувала «Медіазона», обох президентів України подала у розшук чергова частина МВС Росії в окупованій Донецькій області – її номер було вказано у контактній інформації. Сталося це не пізніше 22 лютого, але картки розшуку помітили лише на початку травня.

Раніше міністерство закордонних справ України назвало оголошення у розшук Зеленського і Порошенка "свідченням відчаю".

"Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги", ‒ підкреслило українське відомство.

Натомість українське МЗС пригадало Кремлю ордер на арешт диктатора Володимира Путіна, який є "цілком реальний".