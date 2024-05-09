МВС Росії прибрало інформацію про розшук Зеленського і Порошенка

Президента Володимира Зеленського та експрезидента Петра Порошенка російське МВС більше не розшукує.
Як інформують російські ЗМІ, із сайту зникли картки про розшук українських політиків невдовзі після того, як 4 травня їх виявили російські медіапрацівники з пропагандистського держінформагентства.
Як раніше з'ясувала «Медіазона», обох президентів України подала у розшук чергова частина МВС Росії в окупованій Донецькій області – її номер було вказано у контактній інформації. Сталося це не пізніше 22 лютого, але картки розшуку помітили лише на початку травня.
Раніше міністерство закордонних справ України назвало оголошення у розшук Зеленського і Порошенка "свідченням відчаю".
"Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги", ‒ підкреслило українське відомство.
Натомість українське МЗС пригадало Кремлю ордер на арешт диктатора Володимира Путіна, який є "цілком реальний".