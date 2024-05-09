У ще одному офісі "Аль-Джазіри" пройшли обшуки

Ізраїльська поліція здійснила рейд на офіс мовника у Назареті.

Обшуки у офісі "Аль-Джазіри" в Назареті

Сьогодні, 9 травня, ізраїльський міністр зв’язку Шломо Кархі заявив, що вранці офіс мовника "Аль-Джазіра" обшукали правоохоронці та вилучили обладнання. Також міністр назвав телекомпанію "гучномовцем ХАМАСу".

Про це пише ВВС.

Зазначається, що міністр Шломо Кархі вранці опублікував фотографію у соцмережі X(Twitter), на якій зображені ізраїльська поліція біля будівлі, де знаходиться офіс телекомпанії у Назареті.

Він написав, що "віддав наказ про рейд".

"Інспектори Мінкомзв'язку спільно з тактичним відділом поліції Північного округу зараз вилучають там обладнання. Ми не дозволимо гучномовцю ХАМАС транслювати з Ізраїлю", – додав Кархі.

Today I ordered a raid of the studio in Nazareth where Al Jazeera reporters were broadcasting. Currently, inspectors from the Ministry of Communications and Northern District Police Tactical Division are confiscating their equipment.



Israel won't let Hamas broadcast from here. pic.twitter.com/gLVzSvRqcN — 🇮🇱שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) May 9, 2024

Відносини між мовником та урядом Ізраїлю тривалий час були напруженими, але різко погіршилися після початку війни в Газі. Оскільки іноземним журналістам заборонено в’їзд до смуги, співробітники "Аль-Джазіри", що працюють у цьому районі, були одними з єдиних репортерів, які могли висвітлювати тему війни.