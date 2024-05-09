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У ще одному офісі "Аль-Джазіри" пройшли обшуки

Ізраїльська поліція здійснила рейд на офіс мовника у Назареті.

У ще одному офісі "Аль-Джазіри" пройшли обшуки
Обшуки у офісі "Аль-Джазіри" в Назареті
Фото: Шломо Кархі, Twitter

Сьогодні, 9 травня, ізраїльський міністр зв’язку Шломо Кархі заявив, що вранці офіс мовника "Аль-Джазіра"  обшукали правоохоронці та вилучили обладнання. Також міністр назвав телекомпанію "гучномовцем ХАМАСу".

Про це пише ВВС.

Зазначається, що міністр Шломо Кархі вранці опублікував фотографію у соцмережі  X(Twitter), на якій зображені ізраїльська поліція біля будівлі, де знаходиться офіс телекомпанії у Назареті. 

Він написав, що "віддав наказ про рейд".

"Інспектори Мінкомзв'язку спільно з тактичним відділом поліції Північного округу зараз вилучають там обладнання. Ми не дозволимо гучномовцю ХАМАС транслювати з Ізраїлю", – додав Кархі.

Відносини між мовником та урядом Ізраїлю тривалий час були напруженими, але різко погіршилися після початку війни в Газі. Оскільки іноземним журналістам заборонено в’їзд до смуги, співробітники "Аль-Джазіри", що працюють у цьому районі, були одними з єдиних репортерів, які могли висвітлювати тему війни. 

  • У квітні ізраїльський парламент схвалив закон, який надає уряду повноваження забороняти трансляцію телеканалів, зокрема і Al Jazeera.
  • Відразу після рішення кабінету міністрів Кархі підписав чотири розпорядження, які наказують ізраїльським телепровайдерам припинити трансляцію каналу Al Jazeera, а також розпорядження про закриття двох офісів мережі в Ізраїлі, обидва в Єрусалимі, конфіскацію трансляційного обладнання каналу, включаючи мобільні телефони; і заблокувати доступ до сайту Al Jazeera в Ізраїлі.
  • Телекомпанія заперечує  будь-який зв'язок із ХАМАСом. Як йдеться у їхній заяві, вони "рішуче відкидають звинувачення, представлені ізраїльською владою, які свідчать про порушення професійних стандартів ЗМІ".
  • "Аль-Джазіра" також звинуватила Ізраїль у "придушенні" вільної преси, що "суперечить міжнародному та гуманітарному праву", а також у прямих нападах і вбивствах журналістів.
  • У неділю поліція також провела рейд в офісі мовника у Єрусалимі. 
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