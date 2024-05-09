У ще одному офісі "Аль-Джазіри" пройшли обшуки

Сьогодні, 9 травня, ізраїльський міністр зв’язку Шломо Кархі заявив, що вранці офіс мовника "Аль-Джазіра" обшукали правоохоронці та вилучили обладнання. Також міністр назвав телекомпанію "гучномовцем ХАМАСу".
Про це пише ВВС.
Зазначається, що міністр Шломо Кархі вранці опублікував фотографію у соцмережі X(Twitter), на якій зображені ізраїльська поліція біля будівлі, де знаходиться офіс телекомпанії у Назареті.
Він написав, що "віддав наказ про рейд".
"Інспектори Мінкомзв'язку спільно з тактичним відділом поліції Північного округу зараз вилучають там обладнання. Ми не дозволимо гучномовцю ХАМАС транслювати з Ізраїлю", – додав Кархі.
Today I ordered a raid of the studio in Nazareth where Al Jazeera reporters were broadcasting. Currently, inspectors from the Ministry of Communications and Northern District Police Tactical Division are confiscating their equipment.— 🇮🇱שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) May 9, 2024
Israel won't let Hamas broadcast from here. pic.twitter.com/gLVzSvRqcN
Відносини між мовником та урядом Ізраїлю тривалий час були напруженими, але різко погіршилися після початку війни в Газі. Оскільки іноземним журналістам заборонено в’їзд до смуги, співробітники "Аль-Джазіри", що працюють у цьому районі, були одними з єдиних репортерів, які могли висвітлювати тему війни.
- У квітні ізраїльський парламент схвалив закон, який надає уряду повноваження забороняти трансляцію телеканалів, зокрема і Al Jazeera.
- Відразу після рішення кабінету міністрів Кархі підписав чотири розпорядження, які наказують ізраїльським телепровайдерам припинити трансляцію каналу Al Jazeera, а також розпорядження про закриття двох офісів мережі в Ізраїлі, обидва в Єрусалимі, конфіскацію трансляційного обладнання каналу, включаючи мобільні телефони; і заблокувати доступ до сайту Al Jazeera в Ізраїлі.
- Телекомпанія заперечує будь-який зв'язок із ХАМАСом. Як йдеться у їхній заяві, вони "рішуче відкидають звинувачення, представлені ізраїльською владою, які свідчать про порушення професійних стандартів ЗМІ".
- "Аль-Джазіра" також звинуватила Ізраїль у "придушенні" вільної преси, що "суперечить міжнародному та гуманітарному праву", а також у прямих нападах і вбивствах журналістів.
- У неділю поліція також провела рейд в офісі мовника у Єрусалимі.