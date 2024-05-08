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Остін підтвердив призупинення постачання зброї Ізраїлю через операції в Рафаху

США поставили умову Ізраїлю щодо згортання будь-яких бойових дій у Рафаху.

Остін підтвердив призупинення постачання зброї Ізраїлю через операції в Рафаху

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що рішення президента Джо Байдена призупинити постачання зброї та озброєння Ізраїлю було прийнято через наступ Ізраїлю на Рафах, який може поставити під загрозу життя цивільного населення Палестини, пише Reuters.

Остін заявив, що Джо Байден пообіцяв свою повну підтримку Ізраїлю після нападу на країну 7 жовтня угрупованням ХАМАС і США надіслали "своєму найближчому союзнику"зброю на мільярди доларів.

Також він підкреслив, що зобов'язання США щодо оборони Ізраїлю залишаються "залізними" і що рішення про призупинення поставок боєприпасів поки не остаточне. Тим не менш, глава Пентагону зазначив, що США наполягають на згортанні ізраїльських операцій в Рафаху і "що як мінімум будь-яка ізраїльська операція повинна захищати життя цивільного населення".

Голова Пентагону наголосив, що адміністрація президента США від самого початку виступала проти операції Ізраїлю в Рафаху, "не беручи до уваги безпеку цивільного населення, яке перебуває в цьому районі бойових дій".

"І знову ж таки, оцінивши ситуацію, ми призупинили постачання однієї партії боєприпасів великої потужності. Ми ще не ухвалити остаточного рішення щодо того, як діяти далі з цією партією", – додав Остін.

  • Нинішня фаза війни між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня – дня, коли терористи атакували ізраїльську територію і захопили заручників. За цей час між сторонами було одне тижневе перемир'я, під час якого вдалося звільнити частину заручників. Однак щонайменше сотні людей продовжують перебувати в полоні терористів. 
  • Ізраїль ще декілька місяців тому анонсував наступ на Рафах, попри заклики його міжнародних партнерів не робити цього. Ізраїль стверджував, що наступ є неминучим і нібито необхідним для того, щоб остаточно побороти ХАМАС, лідери якого втекли до Рафаху.
  • Цього тижня ЦАХАЛ здійнив атаку на Рафах. До цього ЦАХАЛ скинув із авіації листівки з закликом до мешканців Рафаху евакуюватися. 
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