ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість

У той час, коли Ізраїль відзначав п’ятдесяту річницю війни Судного дня, атака з боку Гази знову роз'ятрила старі рани. Відсутність завчасного попередження, жалюгідний провал, здавалося б, непроникної оборонної лінії і велика кількість жертв і заручників нагадують несподіванку і провал, що супроводжували єгипетську і сирійську атаку в жовтні 1973 року. Дехто навіть вбачає спільні риси між нинішнім урядом Ізраїлю і жорстким керівництвом уряду 1973 року.
До полудня ХАМАС контролював кілька прикордонних населених пунктів, таких як Беері (де, за повідомленнями, нападники утримують в полоні десятки місцевих жителів), в той час як його загони також діяли в містах Сдерот, Нетівот і Офакім (там також утримують полонених) і селах Нетів-Хасара, Нір-Оз, Нір-Ам, Суфа, Маген, Кфар-Аза, Холіт. Частину дня ХАМАС контролював ці населені пункти, але до вечора його загони відкинули з більшості з них. ХАМАС не прагнув утримувати жодну територію, а лише вбити і викрасти якомога більше ізраїльтян, і йому вдалося застати Ізраїль зненацька.
Вторгнення ХАМАСу було жорстоким і насильницьким і призвело до того, що всього за 24 години загинуло понад 250 осіб, десятки були викрадені і тисячі поранені, в основному цивільні особи – кількість загиблих значно перевищила загальну кількість загиблих за останні 10 років разом узятих. Тіла ізраїльських цивільних були розкидані на вулицях, літніх жінок розстрілювали на автовокзалі, а бойовики ХАМАС знімали на відео, як вони розважаються з ізраїльською пенсіонеркою і знущально фотографують її на пам'ять. Деякі з цих фотографій нагадували російський напад на українське місто Буча.
Офіційно ХАМАС заявив, що розпочав операцію у відповідь на політику Ізраїлю на Західному березі річки Йордан, зокрема, на нібито осквернення мечеті Аль-Акса, дозволивши ізраїльським євреям увійти на Храмову гору під час свята Суккот.
Однак незрозуміло, що насправді змусило ХАМАС здійснити напад саме в цей момент. Ізраїль був готовий надати додаткову допомогу Газі, дозволив тисячам жителів Гази працювати в країні і навіть прихильно ставився до того, щоб дозволити палестинцям розробляти газове родовище у водах поблизу Гази. Підказку щодо ініціативи ХАМАСу можна знайти у зустрічі на початку вересня високопоставлених представників Ірану, ліванської Хезболли і ХАМАСу, а також у прагненні Тегерана саботувати потенційний пакт між трьома його заклятими ворогами – США, Ізраїлем і Саудівською Аравією. Пожежа в Газі може бути одним з найефективніших способів, які Іран бачить для того, щоб зірвати таку угоду і створити напруженість між Єрусалимом, Ер-Ріядом і Вашингтоном.
ХАМАС побачить успіх свого вторгнення у внутрішній суперечці з Палестинською адміністрацією під керівництвом ФАТХ. ХАМАС вже давно намагається надихнути палестинців на Західному березі річки Йордан на більш активні напади на ізраїльтян і навіть намагається взяти під своє крило місцеві угрупування, такі як “Лігво лева” (Наблус), або різні угрупування в Дженіні. Але ХАМАС не досягнув значних успіхів, оскільки Палестинська адміністрація та ізраїльські сили безпеки працювали над тим, щоб позбавити його будь-яких здобутків у цьому регіоні. Однак безпрецедентний успіх операції 7 жовтня може призвести до того, що все більше палестинської молоді підтримає ХАМАС на Західному березі річки Йордан і приєднається до його терористичних планів.
З точки зору Ізраїлю, ХАМАС завдав йому приголомшливого удару – нездатність захистити прикордонні громади і здатність ХАМАСу подолати ізраїльську оборону є важким ударом по національному духу і престижу ЦАХАЛу. В той час те, що ХАМАС узяв в заручники багатьох солдатів і цивільних осіб дає терористичному угрупуванню стратегічний актив, який зазвичай використовується для того, щоб змусити Ізраїль звільнити ув'язнених терористів і домогтися інших поступок.Самі по собі ці результати дають ХАМАСу величезне досягнення у бойових діях і змушують Ізраїль вдатися до жорстких заходів у відповідь, інакше він ризикує ще більше послабити свій потенціал стримування і втратити регіональний авторитет. Схоже, що ХАМАС змусив Ізраїль вступити у спустошливу війну в Газі, яка може також перерости у військові дії з Ліваном, якщо в них буде втягнута ліванська Хезболла.
Ізраїль, природно, намагатиметься насамперед убезпечити свою територію і витіснити з неї будь-яку присутність ХАМАСу, одночасно накопичуючи свої війська для проведення масштабної наземної операції. Ізраїль застосує свої військово-повітряні сили, а потім здійснить наземний маневр у Газі з метою завдати вирішального удару по військовій інфраструктурі, логістиці та особовому складу ХАМАСу, а також знищити якомога більше його лідерів. Ці плани можуть змінитися, якщо активізується ліванський фронт, оскільки Ізраїль може вирішити зосередитися на більшій загрозі, яку становить Хезболла.
Ізраїль був відкритий для багатьох гуманітарних зусиль під час різних операцій в Газі за останні півтора десятиліття, під час військових операцій і після них, але величезна кількість загиблих і поранених цивільних може змінити його поведінку, і він не дозволить гуманітарній допомозі або електроенергії потрапляти в Газу з Ізраїлю, доки ізраїльтяни перебувають у заручниках у ХАМАСу.