ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість

7 жовтня 2023 року стане ганебним днем в літописі Ізраїлю – на світанку суботи, що припадає на свято “Сімхат Тора”, коли євреї святкують завершення тижневого читання Біблії і починають його заново, ХАМАС зробив те, що ніхто не міг собі уявити: несподівано розпочав широкомасштабне вторгнення в населені пункти поблизу Гази, зруйнувавши частину прикордонного захисного муру і випустивши при цьому тисячі ракет по Ізраїлю.

Фото: nbcnews.com

У той час, коли Ізраїль відзначав п’ятдесяту річницю війни Судного дня, атака з боку Гази знову роз'ятрила старі рани. Відсутність завчасного попередження, жалюгідний провал, здавалося б, непроникної оборонної лінії і велика кількість жертв і заручників нагадують несподіванку і провал, що супроводжували єгипетську і сирійську атаку в жовтні 1973 року. Дехто навіть вбачає спільні риси між нинішнім урядом Ізраїлю і жорстким керівництвом уряду 1973 року.

До полудня ХАМАС контролював кілька прикордонних населених пунктів, таких як Беері (де, за повідомленнями, нападники утримують в полоні десятки місцевих жителів), в той час як його загони також діяли в містах Сдерот, Нетівот і Офакім (там також утримують полонених) і селах Нетів-Хасара, Нір-Оз, Нір-Ам, Суфа, Маген, Кфар-Аза, Холіт. Частину дня ХАМАС контролював ці населені пункти, але до вечора його загони відкинули з більшості з них. ХАМАС не прагнув утримувати жодну територію, а лише вбити і викрасти якомога більше ізраїльтян, і йому вдалося застати Ізраїль зненацька.

Фото: Nigel Chiwaya / NBC News

Вторгнення ХАМАСу було жорстоким і насильницьким і призвело до того, що всього за 24 години загинуло понад 250 осіб, десятки були викрадені і тисячі поранені, в основному цивільні особи – кількість загиблих значно перевищила загальну кількість загиблих за останні 10 років разом узятих. Тіла ізраїльських цивільних були розкидані на вулицях, літніх жінок розстрілювали на автовокзалі, а бойовики ХАМАС знімали на відео, як вони розважаються з ізраїльською пенсіонеркою і знущально фотографують її на пам'ять. Деякі з цих фотографій нагадували російський напад на українське місто Буча.

Офіційно ХАМАС заявив, що розпочав операцію у відповідь на політику Ізраїлю на Західному березі річки Йордан, зокрема, на нібито осквернення мечеті Аль-Акса, дозволивши ізраїльським євреям увійти на Храмову гору під час свята Суккот.

Фото: abcnews.go.com Убиті палестинськими бойовиками мирні жителі, Сдерот, Ізраїль, 7 жовтня 2023 р.

Однак незрозуміло, що насправді змусило ХАМАС здійснити напад саме в цей момент. Ізраїль був готовий надати додаткову допомогу Газі, дозволив тисячам жителів Гази працювати в країні і навіть прихильно ставився до того, щоб дозволити палестинцям розробляти газове родовище у водах поблизу Гази. Підказку щодо ініціативи ХАМАСу можна знайти у зустрічі на початку вересня високопоставлених представників Ірану, ліванської Хезболли і ХАМАСу, а також у прагненні Тегерана саботувати потенційний пакт між трьома його заклятими ворогами – США, Ізраїлем і Саудівською Аравією. Пожежа в Газі може бути одним з найефективніших способів, які Іран бачить для того, щоб зірвати таку угоду і створити напруженість між Єрусалимом, Ер-Ріядом і Вашингтоном.

ХАМАС побачить успіх свого вторгнення у внутрішній суперечці з Палестинською адміністрацією під керівництвом ФАТХ. ХАМАС вже давно намагається надихнути палестинців на Західному березі річки Йордан на більш активні напади на ізраїльтян і навіть намагається взяти під своє крило місцеві угрупування, такі як “Лігво лева” (Наблус), або різні угрупування в Дженіні. Але ХАМАС не досягнув значних успіхів, оскільки Палестинська адміністрація та ізраїльські сили безпеки працювали над тим, щоб позбавити його будь-яких здобутків у цьому регіоні. Однак безпрецедентний успіх операції 7 жовтня може призвести до того, що все більше палестинської молоді підтримає ХАМАС на Західному березі річки Йордан і приєднається до його терористичних планів.

Фото: EPA/UPG Ізраїльські солдати патрулюють місто Сдерот, 7 жовтня 2023 р

З точки зору Ізраїлю, ХАМАС завдав йому приголомшливого удару – нездатність захистити прикордонні громади і здатність ХАМАСу подолати ізраїльську оборону є важким ударом по національному духу і престижу ЦАХАЛу. В той час те, що ХАМАС узяв в заручники багатьох солдатів і цивільних осіб дає терористичному угрупуванню стратегічний актив, який зазвичай використовується для того, щоб змусити Ізраїль звільнити ув'язнених терористів і домогтися інших поступок.Самі по собі ці результати дають ХАМАСу величезне досягнення у бойових діях і змушують Ізраїль вдатися до жорстких заходів у відповідь, інакше він ризикує ще більше послабити свій потенціал стримування і втратити регіональний авторитет. Схоже, що ХАМАС змусив Ізраїль вступити у спустошливу війну в Газі, яка може також перерости у військові дії з Ліваном, якщо в них буде втягнута ліванська Хезболла.

Ізраїль, природно, намагатиметься насамперед убезпечити свою територію і витіснити з неї будь-яку присутність ХАМАСу, одночасно накопичуючи свої війська для проведення масштабної наземної операції. Ізраїль застосує свої військово-повітряні сили, а потім здійснить наземний маневр у Газі з метою завдати вирішального удару по військовій інфраструктурі, логістиці та особовому складу ХАМАСу, а також знищити якомога більше його лідерів. Ці плани можуть змінитися, якщо активізується ліванський фронт, оскільки Ізраїль може вирішити зосередитися на більшій загрозі, яку становить Хезболла.

Фото: EPA/UPG Дим після обстрілу Палестинської вежі в Газі, 7 жовтня 2023 р.

Ізраїль був відкритий для багатьох гуманітарних зусиль під час різних операцій в Газі за останні півтора десятиліття, під час військових операцій і після них, але величезна кількість загиблих і поранених цивільних може змінити його поведінку, і він не дозволить гуманітарній допомозі або електроенергії потрапляти в Газу з Ізраїлю, доки ізраїльтяни перебувають у заручниках у ХАМАСу.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG