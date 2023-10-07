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​Україна і Японія розпочали переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади державою, із якою Україна розпочала відповідні переговори.

​Україна і Японія розпочали переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки
Фото: Укрінформ

Розпочато перший раунд переговорів із Японією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника ОП Ігор Жовква. До неї увійшли також заступник керівника Офісу Роман Машовець, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, радник керівника ОП Олександр Бевз.

Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади державою, із якою Україна розпочала відповідні переговори.

"Початок двосторонніх консультацій із Японією є не лише підтвердженням нашого стратегічного партнерства, але й демонстрацією глобальної підтримки України, яка виходить далеко за межі Європи й Північної Америки. Символічно, що двосторонні переговори про гарантії безпеки Японія розпочала з Україною саме під час свого головування в «Групі семи»", – наголосив Жовква.

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Ці двосторонні гарантії для України є продовженням значної нелетальної, безпекової, гуманітарної та фінансової допомоги, яку Японія надає нашій країні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Невід’ємною складовою частиною гарантій безпеки є також допомога в економічній відбудові України, яку додатково обговорюватимуть під час Конференції з питань відновлення України, що запланована на початок наступного року в Японії.

Сторони домовилися про подальшу координацію та узгодили план двосторонніх переговорів до кінця цього року.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Україна та Японія посилюють технологічну співпрацю для відбудови країни.

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