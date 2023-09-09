Україна та Японія посилюють технологічну співпрацю для відбудови країни, — Федоров

Зокрема, японська делегація поділилася технологічними рішеннями, які допоможуть під час відбудови України, — телеком, агробізнес, телемедицина.

Японська делегація зустрілася із представниками Мінцифри, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Японію представили члени Міністерства економіки, бізнесмени, серед яких — СЕО технологічного гіганта Rakuten Хіроші Мікітані. Поділилися з нами технологічними рішеннями, які допоможуть під час відбудови, — телеком, агробізнес, телемедицина”, - написав Федоров.

Міністр зауважив, що окремий трек — поглиблення співпраці з Rakuten. Компанія з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну, і ця підтримка посилюється. Обговорили з Хіроші можливість спільних проєктів з англійської мови, інтеграцію Дії та підсилення української телеком-інфраструктури.

Нагадаємо, Японія передала українським рятувальним 24 вантажних автомобілі для гуманітарного розмінування. Рятувальники отримають спецтехніку та обладнання для гуманітарного розмінування на загальну суму понад 31,5 млн доларів.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві із міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Зокрема, Україна домовилася з Японією про початок переговорів щодо гарантій безпеки.

Також Йошімасу разом із представниками японського бізнесу зустрілися із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Голова українського уряду подякував за підтримку, зокрема 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги.