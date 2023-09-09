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Японія передала українським рятувальним 24 вантажних автомобілі для гуманітарного розмінування

Рятувальники отримають спецтехніку та обладнання для гуманітарного розмінування на загальну суму понад 31,5 млн доларів.

Японія передала українським рятувальним 24 вантажних автомобілі для гуманітарного розмінування
Фото: Telegram/Ігор Клименко

Японський уряд передав 24 вантажні автомобілі з маніпуляторами ISUZU підрозділам ДСНС для гуманітарного розмінування.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

“Сьогодні вітаємо в Україні нашого надійного партнера та друга - міністра закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші. Наша зустріч відбулася з важливої нагоди, адже японський Уряд передав 24 вантажні автомобілі з маніпуляторами ISUZU підрозділам ДСНС для гуманітарного розмінування”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уже з наступного тижня транспорт буде доправлений до областей, які наближені до зони бойових дій та на деокуповані території. 

Також у рамках угоди передбачається передача ДСНС спеціальної техніки та обладнання для проведення робіт із гуманітарного розмінування на загальну суму понад 31,5 млн доларів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві із міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Зокрема, Україна домовилася з Японією про початок переговорів щодо гарантій безпеки. 

Також Йошімасу разом із представниками японського бізнесу зустрілися із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Голова українського уряду подякував за підтримку, зокрема 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги.

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