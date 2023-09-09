Рятувальники отримають спецтехніку та обладнання для гуманітарного розмінування на загальну суму понад 31,5 млн доларів.

Японський уряд передав 24 вантажні автомобілі з маніпуляторами ISUZU підрозділам ДСНС для гуманітарного розмінування.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Сьогодні вітаємо в Україні нашого надійного партнера та друга - міністра закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші. Наша зустріч відбулася з важливої нагоди, адже японський Уряд передав 24 вантажні автомобілі з маніпуляторами ISUZU підрозділам ДСНС для гуманітарного розмінування”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уже з наступного тижня транспорт буде доправлений до областей, які наближені до зони бойових дій та на деокуповані території.

Також у рамках угоди передбачається передача ДСНС спеціальної техніки та обладнання для проведення робіт із гуманітарного розмінування на загальну суму понад 31,5 млн доларів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві із міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Зокрема, Україна домовилася з Японією про початок переговорів щодо гарантій безпеки.

Також Йошімасу разом із представниками японського бізнесу зустрілися із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Голова українського уряду подякував за підтримку, зокрема 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги.