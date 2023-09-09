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Україна завжди пам’ятає про всіх своїх, – Зеленський привітав майже 50 міст

"Забезпечимо свободу всім своїм містам".

Україна завжди пам’ятає про всіх своїх, – Зеленський привітав майже 50 міст
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський привітав майже 50 українських міст, які цієї суботи та неділі відзначають свій день.

Глава держави наголосив, що Україна завжди пам’ятає своїх і не залишить "жодного сантиметра російським окупантам".  

"Вінниця. Дніпро. Житомир. Луцьк. Миколаїв. Ужгород, Барвінкове, Біла Церква, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильків, Вишгород, Вишневе, Галич, Дружківка, Жидачів, Здолбунів, Зеленодольськ, Ірпінь, Кагарлик, Кам’янка-Бузька, Ківерці, Корсунь-Шевченківський, Красилів, Лиман, Миронівка, Новоукраїнка, Очаків, Рава-Руська, Рені, Самбір, Славута, Сміла, Тростянець, Українка, Шпола, Яготин. Наша героїчна Авдіївка – сьогодні її день теж. День Бахмута – старовинного українського міста, яке хоч і в руїнах через російські удари, але з незламним козацьким характером. Алчевськ, Волноваха, Дебальцеве, Луганськ, Олешки, Харцизьк.

Україна завжди памʼятає про всіх своїх. Завжди захищає своє. Та забезпечить свободу й силу всім своїм містам. Територія нашої держави велика. Але жодного її сантиметра російським окупантам не залишимо".

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Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Обговорювали реалізацію плану захисту енергетики та критичної інфраструктури українських міст від російських ударів із неба.

 

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