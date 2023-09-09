Україна завжди пам’ятає про всіх своїх, – Зеленський привітав майже 50 міст

Президент Володимир Зеленський привітав майже 50 українських міст, які цієї суботи та неділі відзначають свій день.

Глава держави наголосив, що Україна завжди пам’ятає своїх і не залишить "жодного сантиметра російським окупантам".

"Вінниця. Дніпро. Житомир. Луцьк. Миколаїв. Ужгород, Барвінкове, Біла Церква, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильків, Вишгород, Вишневе, Галич, Дружківка, Жидачів, Здолбунів, Зеленодольськ, Ірпінь, Кагарлик, Кам’янка-Бузька, Ківерці, Корсунь-Шевченківський, Красилів, Лиман, Миронівка, Новоукраїнка, Очаків, Рава-Руська, Рені, Самбір, Славута, Сміла, Тростянець, Українка, Шпола, Яготин. Наша героїчна Авдіївка – сьогодні її день теж. День Бахмута – старовинного українського міста, яке хоч і в руїнах через російські удари, але з незламним козацьким характером. Алчевськ, Волноваха, Дебальцеве, Луганськ, Олешки, Харцизьк.

Україна завжди памʼятає про всіх своїх. Завжди захищає своє. Та забезпечить свободу й силу всім своїм містам. Територія нашої держави велика. Але жодного її сантиметра російським окупантам не залишимо".

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Обговорювали реалізацію плану захисту енергетики та критичної інфраструктури українських міст від російських ударів із неба.