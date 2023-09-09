У Нідерландах облаштують понад тисячу додаткових місць для біженців з України

Загальна кількість місць для переселенців буде збільшена до 97 тис.

До 1 жовтня Нідерландські муніципалітети організують понад тисячу додаткових місць для переселенців з України. Наразі центральні пункти прийому біженців у Амстердамі та Утрехті переповнені.

Про це пишуть NOS та Європейська правда.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалене за підсумками консультацій між державним секретарем Міністерства юстиції та безпеки Еріком Ван дер Бургом та Радою безпеки Нідерландів.

Кількість місць для біженців з України буде збільшена протягом наступних тижнів до 90 тис., а згодом – до 97 тис. Наразі центральні пункти прийому біженців в Амстердамі та Утрехті переповнені, зазначив Ван дер Бург. Тому необхідно негайно облаштувати ще нових 500 місць.

Окрім того, планується організувати ще 1 000 додаткових місць до 1 жовтня.

Нагадаємо, у Нідерландах зареєстровано 98 тис. українських переселенців. Пункти прийому біженців зараз мають 81 тис. ліжок, з яких 80 тис. використовуються.

Раніше консультативна рада з питань міграції (ARM) Нідерландів у своєму звіті вимагала від уряду зробити більш ясними майбутні перспективи українських біженців, які перебувають в країні.