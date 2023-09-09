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Окупанти обстріляли Соняшне на Херсонщині, загинув чоловік

Є влучання у приватні будинки. 

Окупанти обстріляли Соняшне на Херсонщині, загинув чоловік
Ілюстративне фото
Фото: МВС України

Сьогодні близько 14:00 росіяни обстріляли селище Сонячне у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки є загиблий.

Про це заявив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вдень російська армія вкрила вогнем Сонячне. Поцілили в приватні будинки. 48-річний чоловік загинув на місці", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили о 15:34, що обстріл селища триває. Дані щодо постраждалих уточнюються.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни 59 разів стріляли по Херсонській області, випустивши 244 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. Троє людей загинули, вісім поранені.

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