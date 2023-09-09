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На півдні Криму лунали вибухи

Щонайменше чотири вибухи з інтервалом у пів години чули біля Старого Криму. 

На півдні Криму лунали вибухи
Фото: Google Maps

На півдні Криму в суботу, 9 вересня, лунали вибухи. Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на локальні телеграм-канали. 

Очевидці заявили, що два вибухи було чути в районі Старого Криму. Через пів години після цього було повідомлення про ще два вибухи.

Окупанти про знищення боєприпасів або навчання населення не попереджали. Причини вибухів поки невідомі. 

Біля Старого Криму розташовано полігон окупантів із боєприпасами. 19 липня там відбулася пожежа із детонацією. Через це окупанти були змушені оголосити евакуацію населення. 

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка СБУ та ЗСУ вдарили по 126 бригаді Чорноморського флоту в Криму. По окупантах успішно відпрацювали безпілотники. Джерела не називають їх точну кількість, але відзначають, що це була група дронів. Ударом було уражено і місця зберігання боєприпасів, також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.

До того спецоперацію із висадкою військових у Криму провели Головне управління розвідки Міноборони та ВМС. 

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