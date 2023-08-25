Удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ здійснили військова контррозвідка СБУ та ЗСУ, - джерела

Сьогоднішній удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ - спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.
Про це повідомили джерела LB.ua в СБУ.
По окупантах успішно відпрацювали безпілотники. Джерела не називають їх точну кількість, але відзначають, що це була група дронів.
Наразі точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян. Ударом було уражено і місця зберігання боєприпасів, також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.
В спецслужбі наголосили, що окупанти виявилися абсолютно неготовими до такої спецоперації СБУ та ЗСУ. Українським безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога.
Джерела в СБУ прогнозують у майбутньому ще більше сюрпризів для окупантів.
Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму в районі дислокації 126-ї "гвардійської" бригади Чорноморського флоту чутно вибухи. Внаслідок вибухів були загиблі та поранені, яких оперативно привозили до шпиталю у Сімферополі.