Удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ здійснили військова контррозвідка СБУ та ЗСУ, - джерела

Сьогоднішній удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ - спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.

Про це повідомили джерела LB.ua в СБУ.

По окупантах успішно відпрацювали безпілотники. Джерела не називають їх точну кількість, але відзначають, що це була група дронів.

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Наразі точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян. Ударом було уражено і місця зберігання боєприпасів, також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.

В спецслужбі наголосили, що окупанти виявилися абсолютно неготовими до такої спецоперації СБУ та ЗСУ. Українським безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога.

Джерела в СБУ прогнозують у майбутньому ще більше сюрпризів для окупантів.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму в районі дислокації 126-ї "гвардійської" бригади Чорноморського флоту чутно вибухи. Внаслідок вибухів були загиблі та поранені, яких оперативно привозили до шпиталю у Сімферополі.