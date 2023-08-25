Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
Сміх під час війни: російська агресія у політичних карикатурах і мемах
Сміх під час війни: російська агресія у політичних карикатурах і мемах
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Оприлюднено фотографію Дональда Трампа у в’язниці
Оприлюднено фотографію Дональда Трампа у в’язниці
ГоловнаСуспільствоВійна

Удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ здійснили військова контррозвідка СБУ та ЗСУ, - джерела

Українським безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога. 

Удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ здійснили військова контррозвідка СБУ та ЗСУ, - джерела
Фото: Відкриті джерела

Сьогоднішній удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ - спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ.  

Про це повідомили джерела LB.ua в СБУ.

По окупантах успішно відпрацювали безпілотники. Джерела не називають їх точну кількість, але відзначають, що це була група дронів. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Фото: Відкриті джерела

Наразі точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян. Ударом було уражено і місця зберігання боєприпасів, також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.

В спецслужбі наголосили, що окупанти виявилися абсолютно неготовими до такої спецоперації СБУ та ЗСУ. Українським безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога. 

Джерела в СБУ прогнозують у майбутньому ще більше сюрпризів для окупантів.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму в районі дислокації 126-ї "гвардійської" бригади Чорноморського флоту чутно вибухи. Внаслідок вибухів були загиблі та поранені, яких оперативно привозили до шпиталю у Сімферополі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies