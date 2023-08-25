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Мешканця Харківщини викрили у зберіганні вибухових пристроїв та боєприпасів

У чоловіка вилучили, зокрема, три гранати РГД-5.

Мешканця Харківщини викрили у зберіганні вибухових пристроїв та боєприпасів
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліцейські Харківської області викрили мешканця Чугуївського району у зберіганні вибухових пристроїв та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

57-річний мешканець сел. Кочеток у власному домоволодінні зберігав боєприпаси та вибухові пристрої.

Під час обшуку поліцейські вилучили 3 гранати РГД-5, запали до них, 2 військові сигнальні ракетниці та понад 60 патронів різних калібрів.

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Правоохоронці вилучили речові докази та направили їх на експертне дослідження.

Слідчі кваліфікували дії фігуранта за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, співробітники поліції Харкова затримали підозрюваного у продажі бойових гранат місцевого мешканця.

Правоохоронці затримали 43-річного харків’янина під час спроби продати дві гранати Ф-1 та РГД-5. Поліцейські вилучили речові докази, а під час обшуку за місцем мешкання чоловіка виявили ще дві гранати із запалами до них.

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