В Україну доставили перші тисячі 122-мм артилерійських снарядів, які виготовили спільно із європейськими партнерами

Артилерійські постріли 122-мм необхідні для артилерійських систем Д-30 та 2С1 “Гвоздика”.

В Україну успішно доставили перші тисячі 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом. Вони виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

Про це повідомила пресслужба компанії “Українська Бронетехніка”.

“Відновивши коопераційні зв'язки та об'єднавши виробників компонентів з декількох країн Європи, ми продовжимо доставляти нашим захисникам тисячі таких пострілів”, - йдеться у повідомленні.

Артилерійські постріли 122-мм необхідні для артилерійських систем Д-30 та 2С1 “Гвоздика”. Осколково-фугасні снаряди калібру 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки.

Нагадаємо, Державний концерн “Укроборонпром” домовився з польськими партнерами виробляти за кордоном 125-мм снаряди для танків.