Кабмін ухвалив рішення запровадити електронний документообіг під час та після проходження ВЛК

Кабмін ухвалив рішення запровадити електронний документообіг під час та після проходження військово-лікарських комісій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Уряд затвердив Порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров’я, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

"До сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця. Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії", - зазначила Маляр.

Військові вже не будуть "кур'єрами", натомість вони отримають можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК. Маляр назвала перелік документів, які зможуть надсилати та отримувати наступні документи в електронній формі військкомати, медзаклади і військові частини:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я.

витяги з наказів військової частини.

"Для цього на виконання постанови Уряду впроваджується відповідне технічне рішення", - додала заступниця глави Міноборони.

Нагадаємо, навесні Маляр повідомляла, що ВЛК переведуть на роботу з електронними чергами . Пілотний проєкт спершу реалізовують у 5 містах.

Минулого місяця стало відомо, що пораненим військовослужбовцям суттєво спростили порядок реалізації постанов ВЛК. Тепер аби оформити відпустку за станом здоров'я чи звільнитися з лав ЗСУ пораненим не треба звертатися до військової частини.