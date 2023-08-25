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Данілов заявив, що наступ відбувається за планом і так, щоб максимально зберегти життя

ЗСУ щодня наближаються до звільнення територій. 

Данілов заявив, що наступ відбувається за планом і так, щоб максимально зберегти життя
Фото: Укрінформ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що наступ українських військових відбувається за затвердженим планом. У інтервʼю Радіо Свободі він наголосив, що це – складна операція.

Наступальні дії відбуваються так, щоб максимально зберегти життя військових. Процес іде важко, але щодня ми наближаємося до звільнення територій.

"Якщо хтось вважав, що це легка прогулянка і можна дуже швидко досягти поставлених цілей, – майте на увазі, що ворог побудував потужну оборону. І тому контрнаступ відбувається так, щоб максимально зберігати життя наших військових", – заявив Данілов. 

Він також вважає, що як тільки Збройні Сили України розпочнуть використовувати літаки F-16, ситуація буде змінюватись.

Нагадаємо, що уже три країни погодилися надати українцям сучасні винищувачі F-16: Нідерланди, Данія та Норвегія. Йдеться про десятки літаків. До їх отримання українські пілоти мають пройти навчання. 

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