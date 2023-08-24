Прем’єр Норвегії підтвердив наміри передати Україні літаки F-16

Прем’єр-міністр Норвегії під час візиту до Києва підтвердив, що його країна передасть Україні бойові літаки F-16.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми плануємо передати Україні норвезькі винищувачі F-16 і надамо додаткові подробиці про пожертвування, кількість і терміни доставки згодом”, – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

В свою чергу, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам наголосив, що передача цих літаків значно посилить військовий потенціал України.

Зазначається, що минулого року військово-повітряні сили Норвегії зняли з експлуатації свій парк із 57 F-16. Пізніше вони погодились продати 32 з них Румунії.

Ще 12 літаків мають бути продані приватній компанії, котра навчає ВПС США. Наразі ця угода не отримала остаточного схвалення, і деякі аналітики вказують, що саме ці літаки можуть бути придатними для передачі Україні.

Багато з ще 13 винищувачів, за даними Міноборони Норвегії, може бути дорого або складно відремонтувати, і їх можна помістити в музей, використати для запчастин або відправити на злам.

Станом на зараз офіційну згоду на передачу довгоочікуваних F-16, які можуть допомогти в здобутті переваги над ворогом у повітрі, оголосили лише Данія та Нідерланди. Українці отримають винищувачі після завершення навчань пілотів.