Португалія навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Португалія буде навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це глава держави заявив в Telegram.

Сьогодні Зеленський та президент Португалії Марселу Ребелу де Соза обговорили оборонну та безпекову взаємодію обох країн.

"Поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, а також про оборонні потреби України. Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, 23 серпня президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза прибув в Україну. Він відвідав церкву Святого Андрія в Бучі – місце масового поховання, де було виявлено близько 200 жертв російської агресії.