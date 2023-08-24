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СБУ затримала завербованого українця, що збирав дані для майбутніх ударів по ТЕЦ Києва

Він під прикриттям страхового бізнесу розпитував керівників енергогенеруючих підприємств про наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі. 

СБУ затримала завербованого українця, що збирав дані для майбутніх ударів по ТЕЦ Києва
Фото: СБУ

У Київській області затримали російського агента, що готував обстріли столичних ТЕЦ під час опалювального сезону. Це директор департаменту страхової компанії, що працює в Києві.

Чоловік був дистанційно завербований російською воєнною розвідкою. Про це повідомили в СБУ

Чоловік під прикриттям страхового бізнесу ініціював особисті зустрічі з керівниками енергогенеруючих підприємств у Києві. Насправді він використовував це як привід дізнатися дані про наслідки російських ударів по критичній енергоінфраструктурі. 

"Насамперед його цікавили відомості про масштаби пошкоджень і актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві", – зазначили в СБУ. 

Отримані дані чоловік передавав своєму російському куратору. 

Підозра зловмиснику оголошена за ч.2 статтею 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. 

Нагадаємо, в червні СБУ затримала чоловіка, що готував удари по аеродромах Кіровоградської області. Це – мешканець Кропивницького. Для виконання розвідзавдання агент збирав максимум інформації про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність там бойових літаків і складів з боєприпасами ЗСУ.

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