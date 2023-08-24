СБУ затримала завербованого українця, що збирав дані для майбутніх ударів по ТЕЦ Києва

Він під прикриттям страхового бізнесу розпитував керівників енергогенеруючих підприємств про наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі.

У Київській області затримали російського агента, що готував обстріли столичних ТЕЦ під час опалювального сезону. Це директор департаменту страхової компанії, що працює в Києві.

Чоловік був дистанційно завербований російською воєнною розвідкою. Про це повідомили в СБУ.

Чоловік під прикриттям страхового бізнесу ініціював особисті зустрічі з керівниками енергогенеруючих підприємств у Києві. Насправді він використовував це як привід дізнатися дані про наслідки російських ударів по критичній енергоінфраструктурі.

"Насамперед його цікавили відомості про масштаби пошкоджень і актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві", – зазначили в СБУ.

Отримані дані чоловік передавав своєму російському куратору.

Підозра зловмиснику оголошена за ч.2 статтею 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, в червні СБУ затримала чоловіка, що готував удари по аеродромах Кіровоградської області. Це – мешканець Кропивницького. Для виконання розвідзавдання агент збирав максимум інформації про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність там бойових літаків і складів з боєприпасами ЗСУ.