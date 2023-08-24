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Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, є постраждалі

Жителів просять дочекатися офіційної інформації та нічого не публікувати у соцмережах.

Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, є постраждалі
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

У ніч на 24 серпня російські загарбники атакували Дніпро ракетами.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дніпро. Прильот. Є постраждалі", – написав Лисак.

Він закликав дочекатися офіційної інформації та нічого не публікувати у соцмережах.

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Нагадаємо, вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет. Тоді в Дніпрі росіяни влучили в одне з підприємств. Двоє людей дістали  поранення. Також окупанти пошкодили спорткомплекс, у якому займалися діти.

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