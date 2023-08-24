Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, є постраждалі

Жителів просять дочекатися офіційної інформації та нічого не публікувати у соцмережах.

У ніч на 24 серпня російські загарбники атакували Дніпро ракетами.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дніпро. Прильот. Є постраждалі", – написав Лисак.

Він закликав дочекатися офіційної інформації та нічого не публікувати у соцмережах.

Нагадаємо, вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет. Тоді в Дніпрі росіяни влучили в одне з підприємств. Двоє людей дістали поранення. Також окупанти пошкодили спорткомплекс, у якому займалися діти.