Спроба показати, що все працює як завжди, – МО Британії про візит Путіна в штаб Південенного військокругу

Штаб у Ростові був на короткий час захоплений під час пригожинського невдалого перевороту в червні.

Візит президента РФ Володимира Путіна до штаб-квартири Південного військового округу у Ростові-на-Дону був спробою продемонструвати владу та показати, що російське військове командування працює в звичному режимі.

Таку думку висловило міністерство оборони Великої Британії в щоденному звіті у твітері. У повідомленні нагадали, що приїзд президента РФ до штаб-квартири в Ростові-на-Дону відбувся 19 серпня.

"Путін провів нараду з вищим офіцерським складом, зокрема з начальником Генштабу генералом Валерієм Герасимовим, який продовжує командувати операцією в Україні. Група Вагнера ненадовго захопила штаб у червні 2023 року", – нагадали також у британському міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 August 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/l2HqPIy7QW — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2023

Нагадаємо, Daily Mail на початку липня писала, що через декілька тижнів після невдалого перевороту власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина Герасимова нібито було звільнено з посади командувача окупаційними військами. При цьому він залишався керівником російського генштабу.

Сам же власник "вагнерівців", який після заколоту хоч і виїхав до Білорусі, але прилітав і на заходи в Росію, і в Африку, де є його найманці, вчора загинув в авіакатастрофі. У Тверській області впав літак, що належав Пригожину. На борту було 10 осіб, за даними Росавіації, зокрема і Пригожин та Дмитро Уткін – очільник так званої ПВК.