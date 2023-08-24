Семеро цивільних були поранені внаслідок ворожих ударів по Херсонській області

Протягом минулої доби Росія 99 разів обстрілювала Херсонську область, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БпЛА та авіації. Поранені семеро мирних осіб.

По Херсону ворог випустив 32 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні; адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі", – зазначив він.

Нагадаємо, що вчора рано вранці російська армія скинула дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки Херсона. Поранень унаслідок цього удару зазнали шестеро людей.