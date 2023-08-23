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Найближчим часом в Україну прибудуть три дрони, придбані естонцями

Всього на фронт буде відправлено 21 розвідувальний дрон естонського виробництва з підвищеною надійністю позиціонування

Найближчим часом в Україну прибудуть три дрони, придбані естонцями
Фото: Андрюс Тапінас

Незабаром в Україну прибудуть потужні дрони "Калев", "Лембіт" та "Вамбола". Збір грошей на них організували випускники вищих курсів національної оборони в Естонії. 

Про це повідомляє Postimees.

“Усього на фронт буде відправлено 21 розвідувальний дрон естонського виробництва з підвищеною надійністю позиціонування”, - йдеться у повідомленні.

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Гроші на дрони збирали з осені 2022 року, внески зробили 3986 приватних осіб з Естонії та з-за кордону. Загаалом за час кампанії було пожертвовано 222 933 євро. Це найбільша сума, що була колись зібрана на платформі пожертв toeta.me.

Зазначається, що дрони EOS C VTOL виробництва Threod Systems мають дальність польоту із підключенням зв'язку до 50 км, дальність автономного польоту – до 150 км.

Нагадаємо, 10 серпня уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура відправити Україні легку вогнепальну зброю та боєприпаси.

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