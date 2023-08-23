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Росія пропонує країнам Заходу обмінятися замороженими активами, - FT

Така угода може розблокувати орієнтовно мільярд доларів.

Росія пропонує країнам Заходу обмінятися замороженими активами, - FT
Фото: EPA/UPG

Росія хоче надати західним інвесторам можливість викупити заморожені в РФ активи своїх компаній за рахунок власних знерухомлених коштів. Тобто обмінятися замороженими активами, передає "Економічна правда" з посиланням на Financial Times.

У Москві вважають, що така домовленість може розблокувати 100 млрд рублів (1 млрд дол), які переважно належать роздрібним інвесторам. Загальна сума заморожених на заходів російських активів становить 1,5 трлн рублів.

Така пропозиція компенсує роздрібним інвесторам їхні інвестиції в західні цінні папери, які були заморожені під дією західних санкцій і застрягли в розрахункових центрах (як-от Euroclear у Бельгії). Також це дозволить деяким західним компаніям повернути кошти з Росії.

Наразі російська сторона не оприлюднювала подробиці такого обміну замороженими активами, які має прописати в указі російський диктатор Володимир Путін.

Тим часом західні чиновники зазначили в коментарі виданню, що нічого не знають про таку пропозицію Москви, жодних перемовин з цього приводу немає і у найближчому майбутньому не буде. Однак така угода буде ускладнена юридичними та регуляторними труднощами для західних інвесторів при розпорядженні своїми активами в РФ.

Крім того, західні уряди, ймовірно не погодяться, на схожу угоду, яка би прирівняла заморожені в Росії західні активи і російські - на Заході.

Як повідомив уряд Бельгії, майже 200 млрд євро російських активів були заморожені санкціями в Euroclear. Із них 180 млрд євро– резерви російського центрального банку. Наразі чиновники вивчають способи легального виведення прибутків від цих активів і пропонують їх як фінансову допомогу Україні.

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Нагадаємо, понад 14 млрд грн російських активів наразі заморозила Чехія.

Тим часом Єврокомісія і Європейський центробанк сперечаються довкола використання заморожених росактивів для допомоги Україні. ЄЦБ каже, що дії з ними можуть загрожувати фінансовій стабільності єврозони.

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