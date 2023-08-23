Правоохоронці викрили на Харківщині чергового колаборанта

Співробітники поліції Харківської області викрили ще одного поплічника окупантів, який обійняв керівну посаду при окупаційній владі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації села Андріївка Куп’янського району чоловік добровільно погодився обійняти посаду “виконуючого обов’язки помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області”, - розповіли в поліції.

В його обов’язки входило виконання рішень керівництва військово-цивільної адміністрації на окупованій території населених пунктів Андріївка, Садовод, Рогозянка та Стецьківка.

Зокрема, колаборант збирав паспортні дані місцевого населення, приймав громадян та виконував ряд інших завдань, спрямованих на функціонування незаконного органу влади.

Поліцейські заочно повідомили 54-річному порушнику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Нагадаємо, співробітники поліції повідомили мешканцю міста Балаклія у Харківській області про підозру у колабораціонізмі. 31-річний чоловік у червні 2022 року під час тимчасової окупації уклав трудовий договір з незаконно створеною адміністрацією. Він обійняв посаду “спеціаліста експлуатації відділу ЖКГ”.