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Воїни 24 ОМБр імені короля Данила встановили український прапор на одному з териконів біля Горлівки

"Це нагадування всім тим, хто лишився на тимчасово окупованій території, що Донеччина, Луганщина і Крим обов'язково повернуться під український прапор", - наголосили бійці.

Воїни 24 ОМБр імені короля Данила встановили український прапор на одному з териконів біля Горлівки
Фото: скриншот відео

23 серпня бійці 24 ОМБр імені короля Данила спільно з представниками Торецького відділення Національної поліції в Донецькій області встановили прапор України на одному з териконів поблизу Горлівки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби бригади у фейсбуці.

"Це нагадування всім тим, хто лишився на тимчасово окупованій території, що Донеччина, Луганщина і Крим обов'язково повернуться під український прапор", - наголосили воїни.

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Нагадаємо, синьо-жовтий стяг нині також замайорів у селі Роботине Запорізької області

Напередодні стало відомо, що українські військові 47-ї бригади з боєм увійшли в село Роботине та організували евакуацію мирних мешканців на БМП Bradley.

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