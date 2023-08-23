"Це нагадування всім тим, хто лишився на тимчасово окупованій території, що Донеччина, Луганщина і Крим обов'язково повернуться під український прапор", - наголосили бійці.

23 серпня бійці 24 ОМБр імені короля Данила спільно з представниками Торецького відділення Національної поліції в Донецькій області встановили прапор України на одному з териконів поблизу Горлівки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби бригади у фейсбуці.

"Це нагадування всім тим, хто лишився на тимчасово окупованій території, що Донеччина, Луганщина і Крим обов'язково повернуться під український прапор", - наголосили воїни.

Нагадаємо, синьо-жовтий стяг нині також замайорів у селі Роботине Запорізької області.

Напередодні стало відомо, що українські військові 47-ї бригади з боєм увійшли в село Роботине та організували евакуацію мирних мешканців на БМП Bradley.