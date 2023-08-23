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Військові звернулися до мене з питанням про ширшу мобілізацію, - Зеленський

Першочерговим є питання наведення порядку у військкоматах та військово-лікарських комісіях. 

Військові звернулися до мене з питанням про ширшу мобілізацію, - Зеленський
Фото: Макс Требухов

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи планує запроваджувати зміни у процесі мобілізації українців, зокрема, щодо збільшення кількості мобілізованих.

Про це Зеленський сказав на брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи.

"Скажу відверто: військові до мене із цим звернулися. Щоб дати можливість більше мобілізовувати", - сказав президент.

За його словами, наразі важливим є питання про органи, які здійснюють мобілізацію, та про те, яким чином вони це роблять. Відтак, на думку Зеленського, першочерговим є питання "наведення порядку" у військкоматах та військово-лікарських комісіях. 

"Треба якомога швидше прискорити процес, навести порядок, а потім вже починати розмову про те, щоб щось збільшувати, як це робити, ким і чим", - сказав президент.

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Нагадаємо, що у Міністерстві оборони запустили кампанію для мотивації українців оновлювати персональні дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та бути готовими до спротиву російській агресії.

Раніше в Україні запустили сайт із вакансіями до ЗСУ без участі військкоматів.

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