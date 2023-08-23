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​Зеленський відкинув ідею перекидання військ зі сходу на південь

"Ми не віддамо ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро. І саме так. І нехай усі аналітики світу на це навіть не розраховують".

​Зеленський відкинув ідею перекидання військ зі сходу на південь
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський відкинув ідею перекидання частини Збройнх сил України зі сходу на південь, про що написала низка американських ЗМІ з посиланням на військових експертів.

Про це він заявив на пресконференції після засідання Кримської платформи.

"У нас є Схід... Хтось розуміє, скільки там людей, скільки там окупантів перебуває, на сході? Приблизно 200 тисяч. Пропозиція така: давайте візьмемо звідти наші сили, Збройні сили, і кудись їх перекинемо. Не хочу говорити куди. Наприклад, туди, де нам це бажано або нам це потрібно", - сказав Зеленський.

"Думаю так: після цього буде наступне: кілька днів - Слов'янськ, Краматорськ, потім вони підуть на Павлоград, Дніпро відріжуть береги... Я вважаю, що саме така надія у них є... Харків...", - додав президент.

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Він наголосив, що Україна не віддасть росіянам жодного населеного пункту.

"Ми не віддамо ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро. І саме так. І нехай усі аналітики світу на це навіть не розраховують", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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