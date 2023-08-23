На порталі Дія запустили нові послуги для моряків.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Морякам більше не треба платити хабарі, відвідувати держоргани та збирати папірці. Кілька кліків у Дії — і ви підтвердили або підвищили кваліфікацію чи подали скаргу на відмову в отриманні кваліфікаційних документів, де б не були. Це абсолютно нова філософія у взаємодії моряків й Адміністрації судноплавства та важливий антикорупційний крок”, - написав Федоров.

За його словами, корупціонери не зароблятимуть на послугах по 150 млн дол. на рік — велика схема вже в минулому.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що на порталі Дія моряки зможуть зареєструватись на іспит онлайн. Також іде робота над іншими послугами для моряків на порталі Дія, які спрощуватимуть життя та знищуватимуть корупцію у сфері.