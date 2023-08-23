Росіяни вбили щонайменше 2 освітян. Ще 3 людей отримали поранення. Під завалами можуть знаходитися ще двоє працівників закладу.

Сьогодні о 10:05 у місті Ромни російський БпЛА типу «Shahed» влучив у навчальний заклад.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Будівля закладу повністю зруйнована. Усі служби працюють. Розгорнутий штаб ліквідації наслідків.

Оновлено, 12:15. За даними ДСНС, у Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще 3 людей отримали поранення.

Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у ніч на середу 23 серпня ворог здійснив пуски "Шахедів" з південного напрямку. Сили ППО знищили 11 ворожих безпілотників. Усього ворог випустив 20 ударних дронів.