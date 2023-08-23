Сьогодні о 10:05 у місті Ромни російський БпЛА типу «Shahed» влучив у навчальний заклад.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Будівля закладу повністю зруйнована. Усі служби працюють. Розгорнутий штаб ліквідації наслідків.
Оновлено, 12:15. За даними ДСНС, у Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще 3 людей отримали поранення.
Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо, у ніч на середу 23 серпня ворог здійснив пуски "Шахедів" з південного напрямку. Сили ППО знищили 11 ворожих безпілотників. Усього ворог випустив 20 ударних дронів.