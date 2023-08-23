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Житель Слов'янська "зливав" до чат-боту ФСБ геолокації ЗСУ

Зазраз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Житель Слов'янська "зливав" до чат-боту ФСБ геолокації ЗСУ
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ Росії, який збирав для агресора розвіддані про місця базування Сил оборони у прифронтових районах Донеччини. Його пріоритетом були локації важкого озброєння і бронетехніки іноземного виробництва на території Слов’янська.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік надсилав дані до чат-боту ФСБ, який російська спецслужба створила для збору інформації про українських захисників на сході України. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних атак на підрозділи ЗСУ поблизу лінії фронту.

Співробітники СБУ затримали зловмисника біля його будинку. У нього вилучено телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

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Ворожим поплічником виявився працівник одного із заводів Слов’янська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці. У поле зору агресора чоловік потрапив як активний користувач прокремлівських пабліків, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі.

Наразі йому повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, кримінальник, який "зливав" Росії дані про базування Сил оборони під Бахмутом, проведе у тюрмі 16 років.

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