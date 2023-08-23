Головне за ніч та ранок. Середа, 23 серпня

День державного прапора, нічний наліт "шахедів", понад 30 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, атака БПЛА на Москву.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем державного прапора.

"Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор", - сказав глава держави.

Докладніше – в новині.

У ніч на середу 23 серпня ворог здійснив пуски "Шахедів" з південного напрямку.

Загалом було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (Крим). Сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищили 11 ворожих безпілотників, 9 у Одеській та 2 – в межах Запорізької області.

Ціллю ворога була цивільна інфраструктура Одещини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища", – зазначив очільник ОВА.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 – по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 пункт управління, 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 серпня - в нашій новині.

Речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони мали успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті та закріплюються на досягнутих рубежах.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони знищили близько 480 російських загарбників. З початку повномасштабної війни армія ворога втратила вбитими близько 258 820 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки Херсона.

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, внаслідок ранкового авіаудару загорівся заклад дошкільної освіти в Корабельному районі. До гасіння були залучені 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС.

У результаті ворожого обстрілу поранені шестеро людей.

Російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Москву цієї ночі. Нібито два БПЛА літакового типу сили ППО збили у Московській області, а третій влучив у будівлю комплексу "Москва-Сіті".

Мер Москви Сергій Собянін уточнив, що другий безпілотник потрапив у будівлю, що будується у "Сіті". На місце вибуху виїхали оперативні служби.

Російські Telegram-канали публікують відео влучання безпілотника у будівлю "Москви-Сіті". Будівля пошкоджена на рівні 10-15 поверхів. У Химках внаслідок падіння уламків безпілотника також пошкоджена будівля.

За інформацією російських ЗМІ, аеропорти Москви цієї ночі тимчасово припинили приймати і відправляти літаки.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!