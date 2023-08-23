Генштаб оцінив втрати російської армії з початку повномасштабної війни у 258 820 осіб

За минулу добу Сили оборони знищили близько 480 російських загарбників. З початку повномасштабної війни армія ворога втратила вбитими близько 258 820 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 258 820 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 373 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 488 (+12) од,

артилерійських систем – 5 318 (+23) од,

РСЗВ – 722 (+1) од,

засоби ППО ‒ 491 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 324 (+12),

крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 745 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 800 (+3).

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони відбили атаки росіян в районі Авдіївки та продовжують стримувати наступ ворога в районі Мар’їнки. Триває наступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку.