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Генштаб оцінив втрати російської армії з початку повномасштабної війни у 258 820 осіб

Учора на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Генштаб оцінив втрати російської армії з початку повномасштабної війни у 258 820 осіб
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони знищили близько 480 російських загарбників. З початку повномасштабної війни армія ворога втратила вбитими близько 258 820 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 258 820 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 373 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 488 (+12) од,
  • артилерійських систем – 5 318 (+23) од,
  • РСЗВ – 722 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 491 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 324 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 745 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 800 (+3).

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Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони відбили атаки росіян в районі Авдіївки та продовжують стримувати наступ ворога в районі Мар’їнки. Триває наступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

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