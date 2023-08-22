Головне за день. Вівторок, 22 серпня

26 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, початок навчань українських пілотів на винищувачах F-16 в Данії, форум ветеранів. Яким запам’ятається 545-й день повномасштабної війни.

Данія почала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це заявили Збройні сили Данії. "Вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скридструпі разом із 65 військовослужбовцями, яких навчать обслуговувати літаки", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Данія поставить Україні 19 літаків F-16. Країна має 43 винищувачі F-16, але з міркувань безпеки не розкриває, скільки з них перебуває в експлуатації.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки, а на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ ворожих військ у районі Мар’їнки Донецької області.

Упродовж доби на фронті відбулись 26 бойових зіткнень.

Росія завдала двох ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснила 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу противника та двох - по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та важку вогнеметну систему ТОС-1А росіян.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 серпня – в нашій новині.

Українські військові 47-ї бригади з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Bradley.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

Вона зазначила, що наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога.

"У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої", - додала Маляр.

З 2014 року в Україні вже близько 1 млн учасників бойових дій, але зміни у політиці щодо ветеранів полягають не тільки у вирішенні поточних та бюрократичних проблем, а й у ставленні суспільства до них.

На цьому під час VI Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє" наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.

"За 9,5 років цієї війни у нас вже під мільйон учасників бойових дій. Ми усі знаємо точно їхні поточні проблеми і задачі. Це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо по всіх цих питаннях, і будуть зміни. І зараз вже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг тощо", - сказав Резніков.

Він наголосив, що парламенту, уряду, громадському сектору доведеться зробити багато чого і стосовно забезпечення справедливості при мобілізації, доступності медичної допомоги, реалістичності програм підтримки та гарантій.

Нагадаємо, на форумі ветеранів президент України сказав, що ветерани мають гідно інтегруватися в соціальне життя після війни: "Жодних втрачених поколінь, жодних втрачених можливостей. І, звісно, не втратити час, час життя".

Напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи з робочим візитом на Закарпаття прибула Президентка Угорщини Каталін Новак.

Глава сусідньої держави зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Разом вони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Йдеться про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям у регіоні, організацію літнього відпочинку для українських дітей у різних куточках Угорщини, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив.

У межах візиту Каталін Новак також зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей.

Після цього очільниця сусідньої держави вирушить до столиці України, де на запрошення Президента України Володимира Зеленського візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

Уряд спростив порядок надання статусу учасника бойових дій.

Йдеться про зменшення кількості документів, які бійці подають на розгляд відповідної комісії.

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