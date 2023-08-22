Президентка Угорщини прибула до України

Наразі вона перебуває з робочим візитом на Закарпатті. Завтра вона візьме участь у саміті Кримської платформи.

Напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи з робочим візитом на Закарпаття прибула Президентка Угорщини Каталін Новак.

Про це повідомляє Закарпатська ОВА.

Глава сусідньої держави зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Разом вони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Йдеться про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям у регіоні, організацію літнього відпочинку для українських дітей у різних куточках Угорщини, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив.

“Ми цінуємо нашу роботу з партнерами щодо захисту українців, які через війну вимушено покинули рідні домівки. Вдячні Угорщині та її громадянам за надання гуманітарної допомоги нашій країні”, – зазначив в.о. голови ОВА Мирослав Білецький.

Насамкінець він також висловив сподівання, що успішна реалізація спільних проєктів сприятиме інвестиційному розвитку, соціально-економічному зростанню прикордонних регіонів обох країн.

У межах візиту Каталін Новак також зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей.

Після цього Глава сусідньої держави вирушить до столиці України, де на запрошення Президента України Володимира Зеленського візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

Нагадаємо, Каталін Новак востаннє відвідувала Київ та зустрічалася із президентом Володимиром Зеленським 26 листопада 2022 року.

Зазначимо, на Закарпатті проживає велика діаспора угорців.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.