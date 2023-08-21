Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16, - Зеленський

Також держава долучиться до відбудови Одеси і допоможе з транспортуванням українського зерна.

Греція візьме участь у тренування українських пілотів на F-16.

Про це на пресконференції з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом сказав Президент України Володимир Зеленський.

Серед інших домовленостей із грецькою стороною:

оборонна підтримка Греції. "Наші команди опрацьовують відповідні деталі", - додав Зеленський.

грецькі компанії готові брати участь у транспортуванні українського зерна, і українська сторона, за словами Президента, дуже на це розраховує. До речі, як повідомив Міцотакіс на пресконференції, 50% українського зерна експортується грецькими кораблями і "зернова ініціатива" має бути відновлена якнайшвидше.

Зеленський і Міцотакіс обговорили програму шефства Греції над конкретними регіонами. Зокрема, країна куруватиме відновлення Одеси.

"Греція приєдналася до безпекових гарантій Групи семи. Будемо продовжувати цю роботу на двосторонньому тепер уже рівні, щоб зробити формат безпекових гарантій зразком і для інших держав", - додав Зеленський.

Також Президент повідомив, що готується до саміту з балканськими державами

Грецький прем'єр додав, що його держава підтримує всі західні санкції проти Росії, чого б це не вартувало Греції та продовжить підтримувати Україну, зокрема, щодо вступу у ЄС і НАТО.

За підсумками зустрічі сторони підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

У документі йдеться, що, зокрема, "Грецька Республіка підтримує набуття Україною членства в НАТО, коли члени Альянсу дійдуть згоди та будуть виконані умови, як зазначено в декларації Вільнюського саміту НАТО".

Нагадаємо, Президент Зеленський нині перебуває з візитом Греції. Заплановані зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, переговори з грецькою делегацією, а також президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.