Заплановані зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією.

Президент Володимир Зеленський прибув до Греції.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

У планах - зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією.

It is my pleasure to welcome President @ZelenskyyUa to Athens! Greece stands with Ukraine as it defends its sovereignty and territorial integrity. And we stand with the brave people of Ukraine, as they fight for their freedom and independence. 🇬🇷🇺🇦 pic.twitter.com/HbNcpNzuEc — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 21, 2023

"Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі. Саміт Україна – Балкани: спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця, безпека. Також окремі переговори щодо двосторонніх питань", - повідомив Зеленський.

Також глава держави має зустрітися в Греції із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Зеленський днями відвідав Швецію, Нідерланди та Данію. Зі Швецією домовилися про спільне виробництво БМП CV90. З Нідерландами - про винищувачі для України, а з Данією - теж про винищувачі й розширення тренувальних місій українських пілотів та інженерів.