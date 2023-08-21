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Зеленський приїхав до Греції, де зустрінеться з керівництвом держави та Урсулою фон дер Ляєн

Заплановані зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією.

Зеленський приїхав до Греції, де зустрінеться з керівництвом держави та Урсулою фон дер Ляєн
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський прибув до Греції.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

У планах - зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією.

"Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі. Саміт Україна – Балкани: спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця, безпека. Також окремі переговори щодо двосторонніх питань", - повідомив Зеленський.

Також глава держави має зустрітися в Греції із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Нагадаємо, Зеленський днями відвідав Швецію, Нідерланди та Данію. Зі Швецією домовилися про спільне виробництво БМП CV90. З Нідерландами - про винищувачі для України, а з Данією - теж про винищувачі й розширення тренувальних місій українських пілотів та інженерів.

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