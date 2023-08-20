Блінкен засудив ракетний удар росіян по Чернігову

Держсекретар також закликав Росію "припинити свою жорстоку війну".

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив ракетний удар Росії по центру Чернігова 19 серпня, в результаті якого семеро людей загинули.

Про це він написав у мережі Х (ексTwitter).

Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів засудив "черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова".

"Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України", – зазначив Блінкен.

Держсекретар Сполучених Штатів також закликав Росію "припинити свою жорстоку війну зараз".

Нагадаємо, у суботу 19 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по Чернігову. Відомо про 7 загиблих та 156 постраждалих внаслідок удару по Драмтеатру в центрі міста. Серед загиблих – дитина, а серед поранених є 15 дітей та 15 поліцейських.

У місті оголосили триденну жалобу.