Блінкен засудив ракетний удар росіян по Чернігову

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив ракетний удар Росії по центру Чернігова 19 серпня, в результаті якого семеро людей загинули.
Про це він написав у мережі Х (ексTwitter).
Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів засудив "черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова".
"Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України", – зазначив Блінкен.
Держсекретар Сполучених Штатів також закликав Росію "припинити свою жорстоку війну зараз".
Нагадаємо, у суботу 19 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по Чернігову. Відомо про 7 загиблих та 156 постраждалих внаслідок удару по Драмтеатру в центрі міста. Серед загиблих – дитина, а серед поранених є 15 дітей та 15 поліцейських.
У місті оголосили триденну жалобу.