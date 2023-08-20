Новий посол Франції прибув в Україну

Гаель Вейсьєр перейняв естафету в Етьєна де Понсена.

Новий посол Франції Гаель Вейсьєр повідомив про своє прибуття в Україну.

Про це він написав у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

“Починається моя місія призначеного посла в Україні. Усвідомлюю наданий мені шанс виконувати цю делікатну місію у країні, яка протистоїть російській агресії так, що це викликає повагу, та велику відповідальність, що її супроводжує”, − зазначив Вейсьєр.

Ma mission d'ambassadeur désigné en Ukraine commence. Conscience de la chance qui est la mienne de me voir confier cette mission si sensible alors que ce pays fait face de façon admirable à l'agression russe et de la grande responsabilité qui l'accompagne. pic.twitter.com/ExcJTESX0N — Gaël Veyssiere (@GaelVeyssiere) August 19, 2023

Колишній посол Франції в Україні Етьєн де Понсен побажав своєму наступникові успіху під час роботи на чолі місії.

“Дорогий Гаель Вейсьєр, щиро бажаю успіху у виконанні твоєї шляхетної, захопливої та вкрай важливої місії на чолі Посольства Франції в Україні. Естафету солідарності та дружби Франції й України передано, тепер вона перебуває у твоїх надійних руках”, − написав він.

Cher @GaelVeyssiere tous mes vœux de succès t'accompagnent dans ta magnifique, passionnante et tellement cruciale mission à la tête de @FranceenUkraine. Le relai de la solidarité et de l'amitié 🇫🇷🇺🇦 est désormais passé et se trouve entre de bonnes mains, les tiennes. Amicalement https://t.co/ILdghHqpZX — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 19, 2023

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від шести новопризначених послів. Нових дипломатів представили Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія та Перу.