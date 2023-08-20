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Новий посол Франції прибув в Україну

Гаель Вейсьєр перейняв естафету в Етьєна де Понсена.

Новий посол Франції прибув в Україну
Посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр
Фото: hr.ambafrance.org

Новий посол Франції Гаель Вейсьєр повідомив про своє прибуття в Україну.

Про це він написав у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

“Починається моя місія призначеного посла в Україні. Усвідомлюю наданий мені шанс виконувати цю делікатну місію у країні, яка протистоїть російській агресії так, що це викликає повагу, та велику відповідальність, що її супроводжує”, − зазначив Вейсьєр.

Колишній посол Франції в Україні Етьєн де Понсен побажав своєму наступникові успіху під час роботи на чолі місії.

“Дорогий Гаель Вейсьєр, щиро бажаю успіху у виконанні твоєї шляхетної, захопливої та вкрай важливої місії на чолі Посольства Франції в Україні. Естафету солідарності та дружби Франції й України передано, тепер вона перебуває у твоїх надійних руках”, − написав він.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від шести новопризначених послів. Нових дипломатів представили Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія та Перу.

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