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Уряд прискорить проєктування Національного військового меморіалу, - Шмигаль

Прем'єр наголосив, що Україна має вшанувати пам'ять українських героїв.

Уряд прискорить проєктування Національного військового меморіалу, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль

Кабінет міністрів прискорить терміни проєктування Національного військового меморіального кладовища.

Про це повідомив у Телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Прийняли документ, який врегульовує процедуру проектування такого меморіального кладовища на території Гатненської громади Фастівського району Київської області, а також механізм відведення земельних ділянок для зазначених потреб", - написав Шмигаль він.

Прем'єр наголосив, що Україна має вшанувати пам'ять українських героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України.

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Раніше повідомлялось, що Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища у Биківні. 

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