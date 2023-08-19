Уряд прискорить проєктування Національного військового меморіалу, - Шмигаль

Кабінет міністрів прискорить терміни проєктування Національного військового меморіального кладовища.

Про це повідомив у Телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Прийняли документ, який врегульовує процедуру проектування такого меморіального кладовища на території Гатненської громади Фастівського району Київської області, а також механізм відведення земельних ділянок для зазначених потреб", - написав Шмигаль він.

Прем'єр наголосив, що Україна має вшанувати пам'ять українських героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України.

Раніше повідомлялось, що Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища у Биківні.