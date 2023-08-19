Порошенко передав 10-му армійському корпусу Сухопутних військ ЗСУ комплекс “Посейдонів”, техніку та обладнання

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко під час поїздки на фронт передав 10-му армійському корпусу Сухопутних військ ЗС України комплекс БПЛА «Посейдон» – це три «пташки» та пункт управління на базі вантажівки DAF. Також військовим привезли потужний тягач Foden із мобільною шиномонтажною майстернею, передає пресслужба «ЄС».



«Сьогодні на Запоріжжі йдуть чи не найважчі бої. Вильоти, постріли, земля гуде під ногами. 10 армійський корпус ЗСУ міцно вгризся в землю і не збирається її віддавати. Але хлопцям потрібно все, що зможе підсилити їх у боях. Особливо просять засоби для розвідки, а коли ми поставили їм перші «Посейдони» — вони попросили ще. Тож передаємо вже третій комплекс», – розповів Порошенко.



Він також зазначив, що комплекс здатен протидіяти російському РЕБу, він передає артилеристам точну розвідувальну інформацію – а це вкрай важливо для наступу.

«Тут зараз знаходяться три птахи, тут знаходиться пульт управління. Там далі, ви чуєте, йде інструктаж повністю підготовлених екіпажів. Ніхто не допущений до пункту управління без того, щоб був виданий сертифікат навчального центру Збройних Сил України і сертифікат Благодійного Фонду Порошенка», – пояснив експрезидент.

За його словами, на комплексі стоїть камера з 80-ти кратним зумом, унікальне «тепло», дистанція – до 50 км, унікальна висота – до 5 км.



Фронтовим ремонтникам передали пересувний шиномонтаж.

«У нас в батальйоні є підрозділ – ремонтна рота, яка займається ремонтом озброєння, військової техніки і автомобільної, і бронетанкової, і артилерії. В принципі, крім гусеничної техніки вся техніка на автомобільному ходу. Тобто нашим ремонтникам необхідно, щоб не вручну це все робити, а за допомогою польового шиномонтажу. Я думаю, що це буде набагато краще, ефективніше і скоріше ці всі роботи будуть виконуватися», – зазначає військовий.

Він додає, що шиномонтаж постійно працює в польових умовах – виїжджає на роботу безпосередньо туди, де техніка зазнала ушкодження.

«Раніше, ще на початку травня Петро Олексійович приїжджав також нам передав и автомайстерні з кунгами для ремонту озброєння і військової техніки. І два вантажних автомобіля ДАФ. Всі три автомайстерні задіяні, постійно на виїзді, ремонтують озброєння і військову техніку частин 10-го армійського корпусу. На місці вони ніколи не стоять, постійно в дорозі і виконують завдання згідно свого призначення», – говорить боєць.





