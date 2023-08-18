Також уряди України та Румунії підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з офіційним візитом у столиці Румунії Бухаресті.

Про це йдеться в дописі Шмигаля у соцмережах.

Він провів переговори з румунським колегою Марчелом Чолаку. Вони підписали спільну міжурядову заяву про посилення співпраці у забезпеченні надійного транзиту українських товарів.

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

"Домовилися про відновлення та вдосконалення транспортної інфраструктури, яку зруйнувала Росія. Будемо обмінюватися досвідом та найкращими практиками. Плануємо відкривати нові пункти пропуску вздовж нашого спільного кордону для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення", - розповів український прем'єр.

Серед інших домовленостей - розвивати до пунктів пропуску під’їзні шляхи, залізничну інфраструктуру, впроваджувати механізми управлінням дорожнім рухом для зменшення заторів, спрощувати прикордонний, митний та фітосанітарний контроль.

"Там де це можливо й доцільно, будемо розглядати можливість скоординованого прикордонного контролю для спрощеного транзиту товарів між Україною і Румунією. Також домовилися сприяти перевантаженню української продукції в морських та річкових портах Румунії. Налаштовані активізувати співпрацю в Дунайському регіоні. Шляхом повноцінного використання існуючої портової інфраструктури, а також за рахунок залучення інвестицій в її розвиток", - зазначив Шмигаль.

Також очільники урядів здійснили обмін нотами про відкриття пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй. За словами Шмигаля, він буде працювати в цілодобовому режимі для пасажирського і вантажного сполучення.

Уряди України та Румунії підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту. Це дозволить українцям працювати за фахом, перебуваючи на території сусідньої країни.

Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів схвалив проєкт Угоди між Україною та Румунією щодо відкриття нового міжнародного пункту пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй.

Крім того, завдяки розширенню пропускної спроможності залізничних та морських логістичних шляхів, Румунія збільшить транзит українського зерна з 2 млн тонн до 4 млн тонн.